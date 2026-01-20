Dura una hora y media y está en HBO Max: la inquietante película de terror que protagoniza Sydney Sweeney

La producción, que se estrenó en cines en 2025, abarca un tema de miedo psicológico: el fanatismo religioso.

Sydney Sweeney se corre del drama y el glamour para meterse de lleno en una historia de fe, miedo y secretos que ahora se puede ver en HBO Max. La actriz, que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, se pone al frente de un filme de terror religioso.

El título que acaba de incorporarse a la plataforma es “Inmaculada”, una producción que combina terror psicológico y elementos religiosos. La película es de 2025 y llamó la atención tanto por su atmósfera opresiva como por el desempeño de Sweeney en un rol que se aleja de sus trabajos más conocidos.

"Inmaculada", la película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max. gentileza De qué trata la película de terror que llegó a HBO Max "Inmaculada" (Immaculate, en su título original) es una película de terror psicológico dirigida por Michael Mohan. La historia sigue a Cecilia, una joven monja estadounidense profundamente devota que acepta trasladarse a un antiguo convento ubicado en la campiña italiana, en busca de un nuevo comienzo espiritual.

Al principio, la vida en el convento parece tranquila y acogedora, pero con el correr de los días Cecilia empieza a percibir situaciones extrañas y comportamientos inquietantes dentro de la comunidad religiosa. Lo que prometía ser un refugio de paz se transforma lentamente en un escenario cargado de secretos oscuros.

Embed - Immaculate - Tráiler Oficial | Prime Video España A medida que avanza la trama, la protagonista se enfrenta a revelaciones perturbadoras que ponen en jaque sus creencias, su fe y su propia supervivencia. Con un enfoque que prioriza la tensión psicológica por sobre el terror explícito, Inmaculada busca un terror lento pero seguro que llega para cuestionarse en qué está basada la religión católica y a qué extremos pueden llegar los fanatismos.