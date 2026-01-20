20 de enero de 2026 - 09:56

Dura una hora y media y está en HBO Max: la inquietante película de terror que protagoniza Sydney Sweeney

La producción, que se estrenó en cines en 2025, abarca un tema de miedo psicológico: el fanatismo religioso.

La película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max.

La película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en la nueva película.

Basada en un best seller: la nueva película de trama psicológica con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

Por Redacción Espectáculos
Quién es la estrella del Milan que habría conquistado el corazón de Sydney Sweeney.

Quién es el futbolista del Milan que batió récords de ventas y ahora es noticia por Sydney Sweeney

Por Cristian Reta

El título que acaba de incorporarse a la plataforma es “Inmaculada”, una producción que combina terror psicológico y elementos religiosos. La película es de 2025 y llamó la atención tanto por su atmósfera opresiva como por el desempeño de Sweeney en un rol que se aleja de sus trabajos más conocidos.

"Inmaculada", la película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max.

"Inmaculada", la película de 2025 con Syndey Sweeney que llegó a HBO Max.

De qué trata la película de terror que llegó a HBO Max

"Inmaculada" (Immaculate, en su título original) es una película de terror psicológico dirigida por Michael Mohan. La historia sigue a Cecilia, una joven monja estadounidense profundamente devota que acepta trasladarse a un antiguo convento ubicado en la campiña italiana, en busca de un nuevo comienzo espiritual.

Al principio, la vida en el convento parece tranquila y acogedora, pero con el correr de los días Cecilia empieza a percibir situaciones extrañas y comportamientos inquietantes dentro de la comunidad religiosa. Lo que prometía ser un refugio de paz se transforma lentamente en un escenario cargado de secretos oscuros.

Embed - Immaculate - Tráiler Oficial | Prime Video España

A medida que avanza la trama, la protagonista se enfrenta a revelaciones perturbadoras que ponen en jaque sus creencias, su fe y su propia supervivencia. Con un enfoque que prioriza la tensión psicológica por sobre el terror explícito, Inmaculada busca un terror lento pero seguro que llega para cuestionarse en qué está basada la religión católica y a qué extremos pueden llegar los fanatismos.

El elenco está encabezado por Sweeney y la acompañan Álvaro Morte en el rol del Padre Sal Tedeschi, una figura clave dentro de la institución religiosa; Simona Tabasco como la Hermana Mary; Benedetta Porcaroli en el papel de la Hermana Gwen; y Dora Romano, que completa el reparto principal como la Madre Superiora, autoridad máxima del convento y pieza central en el clima de misterio que atraviesa la historia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sydney Sweeney y la película erótica que llegó a Prime Video.

El thriller erótico protagonizado por Sydney Sweeney: se ve en Prime Video y tiene una estética provocadora

Por Redacción Espectáculos
Confirmaron la fecha de estreno de la tercera temporada de Euphoria.

Tráiler de Euphoria 3 revela fecha de estreno en HBO Max, qué pasó con los personajes y un posible final

Por Redacción Espectáculos
La nueva precuela de Juego de Tronos que propone un cambio rotunda de la saga original.

El cambio radical de "El caballero de los siete reinos", la precuela de "Game of Thrones"

Por Redacción Espectáculos
cual es la mejor pelicula de la historia, segun matt damon: las actuaciones son tan buenas que...

Cuál es la mejor película de la historia, según Matt Damon: "Las actuaciones son tan buenas que..."

Por Redacción Espectáculos