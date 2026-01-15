15 de enero de 2026 - 17:25

En un video explicó que sacrificará a su cerdo y generó gran debate: "Paco ha vivido como un rey"

El dueño de Paco comenta que prefiere sacrificar a un animal que ha tenido una vida "libre y feliz", esto causó opiniones divididas en las redes.

Iván es un creador de contenido español que, en su cuenta de TikTok con más de 50,7 mil seguidores, busca enseñar como es en realidad el campo y la vida rural. En su último video, Iván logró superar las 2,7 millones de visualizacione y generó un gran debate con opiniones divididas en los comentarios.

En el clip, el hombre presenta a Paco, un cerdo al que describe como “libre”. A continuación relata que se encuentra en una fecha particular y muestra cómo le lleva doble ración de su comida favorita porque ha comenzado “su cuenta atrás”, es decir ha llegado el momento de sacrificarlo.

@elcampodeivan A todos nos gusta el jamón, pero pocos quieren ver de donde viene. Paco ha vivido 364 días increíbles: sol, campo, bellotas y libertad. Los cerdos de la industria intensiva viven una vida entera de días malos, encerrados solo para llenar los supermercados. Esa es la diferencia entre consumir carne industrial y apoyar a la ganadería. #animales #ganaderia #campo #extremadura #vidarural Little Things - Adrián Berenguer

El cerdo que tuvo una vida "libre"

Libremente, el creador de contenido comenta: “Claro que da pena, pero seamos sinceros a todos nos gusta el buen jamón , el chorizo o la panceta” asegurando que la razón de la muerte de Paco será la producción de alimentos.

El dueño de Paco aclara que , a pesar de su destino, el animal ha vivido “como un rey”. A diferencia de otros casos en la industria, este animal ha crecido fuerte, ha comido todo lo que ha querido, ha corrido por un campo y , según asegura, ha visto la luz del sol todos los días. Esto marca una gran diferencia con los cerdos que luego terminan en las góndolas del supermercado, los cuales según Iván, pasan toda su “vida” sin pisar la tierra para luego ser sacrificados en masa.

“Paco ha tenido 364 día increíbles y solo va a tener 1 día malo” comentó Iván, además promete que el proceso será rápido y que el animal sufrirá lo menos posible.

Finalmente, concluye: “Yo lo tengo claro. Prefiero mil veces alimentar, criar y cuidar a un animal sabiendo que ha tenido una vida digna, a comerme algo que viene dentro de un plástico y que no ha visto más allá de sus cuatro paredes”.

El video generó gran debate

En los comentarios del video se generó una gran división de opiniones a raíz de la explicación del usuario sobre su accionar de sacrificar al animal, justificando su gesto bajo la premisa de que, durante su vida Paco fue “libre”. Por una parte, una gran cantidad de usuarios comentaron a favor de las palabras de Iván: “Esta es la ganadería que debemos apoyar”, “Este vídeo es lo más humano que he visto”.

Por otro lado, una gran parte de las personas se mostraron en contra, sobretodo teniendo en cuenta de que el animal ya había recibido cariño e incluso un nombre. Con respecto a esto comentaron: “como lo matas y te lo comes teniéndole afecto” y “Yo no puedo criar un animal con amor y después comérmelo.” Además, otros señalaron que darle una buena vida no era suficiente, ya que el tiempo de cuidado había sido muy corto. “¿Paco, tuviste una buena vida? —Tengo 364 días. —Dije buena, no larga”, comentó en tono irónico un usuario.

