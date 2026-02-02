2 de febrero de 2026 - 12:40

Lluvia de iguanas en Florida: el frío las hace caer del cielo y hay solo 48 horas para actuar

La orden ejecutiva que permite retirar iguanas invasoras termina pronto. Descubrí por qué tocarlas sin protección es un riesgo real para tu seguridad y para el funcionamiento de tu hogar.

Las bajas temperaturas de Florida provoca un extraño fenómeno con iguanas que caen del cielo.

Las bajas temperaturas de Florida provoca un extraño fenómeno con iguanas que "caen del cielo".

Por Cristian Reta

Una masa de aire ártico está transformando el paisaje de Florida y provocando un fenómeno tan extraño como peligroso: iguanas que caen de los árboles en estado de shock. Ante esta emergencia, las autoridades abrieron una ventana de solo dos días para que el público intervenga antes de que el sol las "despierte".

Las temperaturas que descienden por debajo de los 50 grados Fahrenheit activan un proceso biológico en estos reptiles de sangre fría. Al perder el control de sus músculos, las iguanas quedan inmovilizadas en las ramas, pierden el agarre y caen al suelo en un estado llamado letargo. Aunque parecen sin vida, se trata de una parálisis temporal.

image

Frente a esta situación inusual, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) emitió la Orden Ejecutiva 26-03. Esta medida excepcional permite que los ciudadanos recojan y transporten iguanas verdes vivas sin necesidad de un permiso oficial, algo que normalmente está estrictamente prohibido.

La ventana de 48 horas para actuar sin permiso

La oportunidad legal para recolectar estos animales es extremadamente breve: solo el domingo 1 y el lunes 2 de febrero de 2026. Durante estas fechas, los propietarios pueden retirar iguanas de sus tierras o de terrenos administrados por la comisión en el sur y suroeste de Florida.

Para aquellos que decidan participar, la FWC ha dispuesto cinco oficinas regionales para la entrega de los ejemplares, incluyendo sedes en Marathon, Sunrise, Tequesta, Fort Myers y Lakeland. Es fundamental recordar que, fuera de este horario específico, la posesión de una iguana viva durante el transporte requiere un permiso legal.

image

El riesgo de la "resurrección" súbita en el hogar

Un error común y peligroso que cometen los residentes es llevar las iguanas aturdidas al interior de sus casas o vehículos para "calentarlas". Las fuentes advierten que estos reptiles pueden recuperar su movilidad mucho más rápido de lo esperado cuando aumenta la temperatura.

Una vez que recuperan el calor, las iguanas pueden actuar de forma defensiva utilizando sus colas largas como látigos, además de sus dientes y garras afiladas. Por este motivo, la recomendación oficial es transportarlas de inmediato a las oficinas de la FWC y nunca dejarlas sueltas en el auto.

Embed - Las iguanas caen de los árboles por el frío del ciclón bomba de EE.UU.

Una amenaza para la infraestructura y la salud

La urgencia por controlar esta especie invasora no es solo estética. Las iguanas verdes causan daños costosos en la infraestructura de Florida, siendo responsables de entre 15 y 20 cortes de energía al año al entrar en contacto con transformadores eléctricos. Estos incidentes pueden costar entre 50.000 y 100.000 dólares por reparación.

image

Además del riesgo eléctrico, sus excavaciones dañan diques, canales y cimientos de piscinas. A esto se suma un riesgo sanitario importante: sus excrementos pueden transmitir bacterias como la Salmonella y la Escherichia coli, lo que representa una amenaza directa para humanos y mascotas en el hogar.

