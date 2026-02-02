Día de la Marmota en Estados Unidos: Phil salió de su madriguera y anticipó 6 semanas más de invierno

Miles de personas esperaron hoy en Pensilvania, Estados Unidos, el veredicto de Punxsutawney Phil, el meteorólogo más famoso y peludo del mundo. La sombra de esta marmota confirmó que el invierno se extenderá seis semanas más, una noticia que pone en alerta a quienes ya soñaban con el fin de las temperaturas bajo cero.
La tradición se cumplió una vez más en Gobbler’s Knob. Como ocurre cada 2 de febrero, la marmota Phil emergió de su tocón de árbol ante la mirada de una multitud expectante por conocer el destino meteorológico de las próximas semanas. Al ver su sombra, el veredicto fue inmediato:el invierno no ha terminado.
Este evento, que ya alcanzó su edición número 140, moviliza no solo a curiosos, sino también a figuras de la política estadounidense. Sin embargo, más allá de la mística, las consecuencias prácticas para los ciudadanos son inminentes debido a las condiciones climáticas actuales.
El veredicto de Phil: seis semanas adicionales de frío
La consecuencia directa de la sombra de Phil es el pronóstico de un invierno prolongado que llegará hasta mediados de marzo. Según los cuidadores del Club de la Marmota, este comportamiento del animal es la señal definitiva para no guardar la ropa de abrigo todavía.
Aunque para muchos es una festividad folclórica popularizada por el cine, la realidad meteorológica parece alinearse con la predicción del roedor este año. Las autoridades climáticas ya están vigilando de cerca los sistemas que afectarán a gran parte del país durante los próximos días.
¿Qué dice la ciencia? Nieve y hielo en el horizonte
El impacto cotidiano será visible en varias regiones:
Atlántico medio y Noreste: Se espera que continúen lidiando con nieve y hielo acumulado.
Valle del río Ohio: Las tormentas invernales seguirán afectando el tránsito y la vida diaria.
Temperaturas gélidas: El frío persistirá por encima de lo normal para esta época del año.
El polémico récord de Phil: ¿Se puede confiar en una marmota?
Un error común es tomar la predicción de Phil como una verdad científica absoluta. Los Centros Nacionales de Información Ambiental se mantienen escépticos respecto a la precisión del animal. De hecho, los registros oficiales indican que Phil solo ha acertado el 40% de las veces en la última década al comparar sus pronósticos con las temperaturas nacionales reales.
Aun así, expertos como Pastelok señalan que, aunque la precisión exacta no siempre es posible a largo plazo, sí se pueden identificar tendencias climáticas claras. Para este 2026, la tendencia coincide: el frío mortal que azota regiones como Nueva York y el noreste no dará tregua en el corto plazo.
La oportunidad hoy para el lector es clara: prepararse para un febrero y marzo marcados por vientos brutales y posibles interrupciones por el hielo. La tradición de la marmota Phil, aunque cuestionada por la ciencia, este año parece ser un recordatorio oportuno de que la naturaleza todavía tiene la última palabra sobre el calendario.