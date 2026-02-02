Día de la Marmota en Estados Unidos: Phil salió de su madriguera y anticipó 6 semanas más de invierno

La celebración número 140 del Día de la Marmota confirma que el frío extremo no se retira y ya hay alerta de nuevas tormentas de nieve y hielo en camino.

Miles de personas esperaron hoy en Pensilvania, Estados Unidos, el veredicto de Punxsutawney Phil, el meteorólogo más famoso y peludo del mundo. La sombra de esta marmota confirmó que el invierno se extenderá seis semanas más, una noticia que pone en alerta a quienes ya soñaban con el fin de las temperaturas bajo cero.

La tradición se cumplió una vez más en Gobbler’s Knob. Como ocurre cada 2 de febrero, la marmota Phil emergió de su tocón de árbol ante la mirada de una multitud expectante por conocer el destino meteorológico de las próximas semanas. Al ver su sombra, el veredicto fue inmediato: el invierno no ha terminado.

Phil la “marmota oficial” del pueblo que anticipa, en el hemisferio Norte, cuánto se extenderá el invierno. Phil la “marmota oficial” del pueblo que anticipa, en el hemisferio Norte, cuánto se extenderá el invierno. Este evento, que ya alcanzó su edición número 140, moviliza no solo a curiosos, sino también a figuras de la política estadounidense. Sin embargo, más allá de la mística, las consecuencias prácticas para los ciudadanos son inminentes debido a las condiciones climáticas actuales.

Embed Punxsutawney Phil saw his shadow, predicting six more weeks of winter. #GroundhogDay pic.twitter.com/Uky7fg1UBr — The Weather Channel (@weatherchannel) February 2, 2026 El veredicto de Phil: seis semanas adicionales de frío La consecuencia directa de la sombra de Phil es el pronóstico de un invierno prolongado que llegará hasta mediados de marzo. Según los cuidadores del Club de la Marmota, este comportamiento del animal es la señal definitiva para no guardar la ropa de abrigo todavía.

Aunque para muchos es una festividad folclórica popularizada por el cine, la realidad meteorológica parece alinearse con la predicción del roedor este año. Las autoridades climáticas ya están vigilando de cerca los sistemas que afectarán a gran parte del país durante los próximos días.