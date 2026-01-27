Vivir con -20° y llegar al trabajo en una ciudad cubierta de nieve: el relato de una mendocina en Nueva York

“La sensación térmica fue de -20°”. Una histórica t ormenta invernal golpea a Estados Unidos y el día a día de millones de personas se ha tornado un verdadero desafío. Entra esa multitud que se las ingenia a diario para no modificar su rutina está Melisa, una mendocina de 36 años que reside en uno de los estados más castigados: Nueva York.

Un avión se estrelló en medio del temporal de nieve en Estados Unidos: murieron siete personas y hay un herido

Melisa lleva 7 años viviendo en la "Gran Manzana", pero asegura que nunca había presenciado un temporal de tal magnitud.

Casi una semana antes del llamado “apocalipsis blanco”, la ciudad ya se encontraba en estado de alerta . Los teléfonos celulares, las radios y las redes sociales se saturaron de avisos sobre la snowstorm, anticipando la llegada del frío extremo.

"La sensación térmica fue de -20°": el relato de una mendocina ante el temporal histórico en Nueva York

“En el pronóstico ya te avisaban sobre la alerta de tormenta de nieve y acá los neoyorquinos miran el clima todos los días desde el celular, tienen una obsesión con saber si va a llover o qué va a pasar en el día con el clima” , comentó Melisa.

La nevada comenzó en la madrugada del domingo y, de inmediato, las autoridades locales intensificaron las recomendaciones. El Gobierno de la ciudad de Nueva York instó a los ciudadanos a evitar desplazamientos innecesarios para prevenir accidentes: la acumulación de nieve suele ocultar baches peligrosos y las placas de hielo convierten las veredas en auténticas pistas de patinaje.

La consigna para la población era estricta: abastecerse de víveres, disponer de dinero en efectivo ante posibles fallas en los sistemas de pago electrónico, sellar cualquier filtración de aire en las viviendas y permanecer bajo techo bajo cualquier circunstancia.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 1.02.56 PM "La sensación térmica fue de -20°": el relato de una mendocina ante el temporal histórico en Nueva York

Cómo es ir a trabajar con temperaturas -10° bajo cero

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que la tormenta “iba a provocar fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro”, y pidió a la población evitar desplazamientos y permanecer en sus hogares siempre que sea posible.

Pese a las advertencias, muchos neoyorquinos debieron retomar sus obligaciones laborales el pasado lunes. Aunque el frío no daba tregua, algunos ciudadanos desafiaron las condiciones adversas. “Yo tuve que ir a trabajar igual. La verdad es que hay que ser muy precavido a la hora de salir. Sino salís con la ropa adecuada la podes pasar muy mal”, relató la mendocina.

Diseño sin título (20) El relato de una mendocina ante el temporal histórico en Nueva York

Sobre la preparación para enfrentar estas temperaturas, Melisa detalló su estrategia: "La clave está en la base: yo uso calzas y camiseta de manga larga, ambas térmicas. Eso es lo más importante. Encima, una buena campera que sea impermeable, porque cuando la nieve se empieza a derretir aparecen charcos por todos lados y el agua sucia te salta al cuerpo, sobre todo cuando pasan los autos. Para el frío fuerte, confío en unos buenos guantes de pluma de ganso, gorro y bufanda. Hay gente que llega a usar pasamontañas, como si fueran ladrones, pero yo la verdad no lo aguanto".

Embed - Histórica nevada en Estados Unidos. Frío extremo y decenas de víctimas fatales por la tormenta Fern

Tras el paso del frente, el pronóstico indica un descenso aún mayor de las temperaturas, con mínimas en Nueva York que podrían llegar a -15 °C entre le martes y el miércoles, lo que genera preocupación por rutas congeladas, interrupciones de servicios básicos y fallas prolongadas en el suministro eléctrico.

Vuelos cancelados, trenes congelados y pocos colectivos

El impacto logístico fue masivo: más de 15 mil vuelos fueron cancelados entre el domingo y el lunes, y 23 estados se declararon en situación de emergencia, una medida administrativa que permite agilizar el desembolso de fondos federales.

Respecto a la movilidad en la ciudad, Melisa concluyó: "Ayer el servicio de trenes y buses funcionó bien, aunque lógicamente todo fue más lento por los horarios y las frecuencias reducidas; los vehículos deben circular con precaución y usar cadenas. Las máquinas barredoras pasan permanentemente desde que empieza a nevar para evitar que se tapen las calzadas. Por eso se forman esas montañas de nieve a los costados donde muchos autos quedan atascados o patinan al intentar salir. Realmente no es recomendable usar el auto particular: los frenos no responden igual, el vehículo se desliza y se ven muchos choques en cadena".

Se han registrado al menos 30 muertos en los estados afectados por el frío extremo. En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.