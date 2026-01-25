25 de enero de 2026 - 13:39

Histórica tormenta invernal azota a Estados Unidos: casi 100 mil hogares sin electricidad y miles de vuelos cancelados

El temporal de frío afecta a casi la mitad de los estados. Las autoridades le pidieron a su población que no salgan de sus casas.

Por Redacción Mundo

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos activaron este sábado protocolos de emergencia ante el avance de una tormenta invernal de gran magnitud, que ya está provocando heladas intensas, fuertes nevadas, aguanieve y cortes masivos de energía, con impacto sobre infraestructuras clave y el transporte.

El frente frío, que algunos especialistas califican como uno de los más extensos jamás registrados, se desplaza hacia el este y ya afecta severamente a zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que en las próximas horas alcance regiones densamente pobladas, incluida Nueva York, la ciudad más grande del país.

Miles de personas sin electricidad

Según datos del sitio especializado poweroutage.us, más de 47.000 hogares permanecen sin electricidad en Texas y otros 52.000 en Luisiana, estados que ya habían sufrido apagones críticos durante el temporal de 2021. La situación podría agravarse debido a las temperaturas extremas previstas para los próximos días.

El impacto también se siente en el transporte aéreo: los sistemas de seguimiento registran alrededor de 4.000 vuelos cancelados este sábado y más de 8.000 para el domingo, a medida que la tormenta avanza hacia la costa este.

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó para Nueva York acumulaciones de nieve y hielo de entre 17 y 27 centímetros, con temperaturas mínimas cercanas a -9 °C, mientras que ciudades como Baltimore, Filadelfia y Washington D.C. experimentarían menores precipitaciones, pero con frío intenso.

Estados Unidos

Tras el paso del frente, el pronóstico indica un descenso aún mayor de las temperaturas, con mínimas en Nueva York que podrían llegar a -15 °C entre lunes y miércoles, lo que genera preocupación por rutas congeladas, interrupciones de servicios básicos y fallas prolongadas en el suministro eléctrico.

Las autoridades pidieron a la población quedarse en sus casas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que la tormenta “provocará fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro”, y pidió a la población evitar desplazamientos y permanecer en sus hogares siempre que sea posible.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció la declaración federal de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental, lo que habilita asistencia inmediata del Gobierno nacional.

Las autoridades confirmaron que el Ejecutivo trabaja de forma coordinada con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y los gobiernos estaduales. Noem detalló que el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta permanece activado en Washington y que ya se preposicionaron suministros de emergencia en distintos puntos del país.

Ante el avance del temporal, numerosos distritos escolares del sur del país suspendieron las clases para el lunes, mientras que las oficinas federales en Washington D.C. permanecerán cerradas.

Uno de los focos de mayor preocupación es la restauración rápida del suministro eléctrico, especialmente en zonas rurales. “Estamos trabajando con nuestras compañías energéticas y comunidades eléctricas rurales para asegurarnos de poder facilitar las reparaciones (de la red) lo antes posible y restablecer el suministro eléctrico, especialmente ante las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días”, subrayó Noem.

