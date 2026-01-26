26 de enero de 2026 - 20:03

Un avión se estrelló en medio del temporal de nieve en Estados Unidos: murieron siete personas y hay un herido

El accidente de la aeronave se provocó durante el despegue el domingo por la noche. Tras el impacto volcó y se incendió.

Un avión se estrelló en Estados Unidos. 

Una histórica tormenta invernal comenzó a repercutir en varias zonas de Estados Unidos, provocando heladas intensas, fuertes nevadas, aguanieve y cortes masivos de energía en varios estados del país. En este contexto del fuerte temporal, ocurrió un grave accidente donde un avión se estrelló este domingo en el estado de Maine, dejando un saldo de siete personas fallecidas y una herida de gravedad.

La información fue confirmada por la Administración Federal de Aviación (FAA). En su posteo de X, detallan que la aeronave involucrada fue un Bombardier Challenger 600 que transportaba a ocho ocupantes. El avión se estrelló aproximadamente a las 7:45 p.m. mientras intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor. Tras el impacto la aeronave quedó invertida y se incendió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FAANews/status/2015613255872381071&partner=&hide_thread=false

Vuelos afectados por la tormenta en Estados Unidos

Al momento del accidente, la temperatura en Bangor rondaba los -17 grados Celsius, con nevadas ligeras y una visibilidad reducida a menos de un kilómetro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Turbinetraveler/status/2015862674228183077&partner=&hide_thread=false

A raíz del accidente, el director del aeropuerto de Bangor, José Saavedra el día de hoy dio una conferencia de prensa. En la misma, señaló que otros vuelos estaban operando con normalidad en ese horario. Sin embargo, el impacto del clima a nivel nacional ha sido masivo: según FlightAware.com, el domingo se cancelaron cerca de 12.000 vuelos y otros 20.000 sufrieron retrasos en todo el país.

La CNN tuvo acceso a las grabaciones entre la torre de control y los pilotos. En los minutos previos, se escuchan diálogos sobre la baja visibilidad y las maniobras de deshielo. En la misma se escucha a alguien diciendo “Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo”, aproximadamente 45 segundos después de que el avión fuera autorizado para despegar.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte enviará un equipo de investigadores a Bangor para determinar las causas del accidente.

Por su parte, desde el Aeropuerto Internacional de Bangor informaron que el establecimiento permanecerá cerrado al menos hasta el mediodía del miércoles.

