Un avión se estrelló en medio del temporal de nieve en Estados Unidos: murieron siete personas y hay un herido

El accidente de la aeronave se provocó durante el despegue el domingo por la noche. Tras el impacto volcó y se incendió.

Una histórica tormenta invernal comenzó a repercutir en varias zonas de Estados Unidos, provocando heladas intensas, fuertes nevadas, aguanieve y cortes masivos de energía en varios estados del país. En este contexto del fuerte temporal, ocurrió un grave accidente donde un avión se estrelló este domingo en el estado de Maine, dejando un saldo de siete personas fallecidas y una herida de gravedad.

La información fue confirmada por la Administración Federal de Aviación (FAA). En su posteo de X, detallan que la aeronave involucrada fue un Bombardier Challenger 600 que transportaba a ocho ocupantes. El avión se estrelló aproximadamente a las 7:45 p.m. mientras intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Bangor. Tras el impacto la aeronave quedó invertida y se incendió.

A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.

This information is preliminary and subject to change. — The FAA (@FAANews) January 26, 2026



This information is preliminary and subject to change. — The FAA (@FAANews) January 26, 2026 Vuelos afectados por la tormenta en Estados Unidos Al momento del accidente, la temperatura en Bangor rondaba los -17 grados Celsius, con nevadas ligeras y una visibilidad reducida a menos de un kilómetro.

A clear daylight image shows the Bombardier Challenger 650 (N10KJ), which veered right on Runway 33 at about 152 knots before flipping and bursting into flames at Bangor International Airport, Maine. pic.twitter.com/LaohCC9n1i — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

A raíz del accidente, el director del aeropuerto de Bangor, José Saavedra el día de hoy dio una conferencia de prensa. En la misma, señaló que otros vuelos estaban operando con normalidad en ese horario. Sin embargo, el impacto del clima a nivel nacional ha sido masivo: según FlightAware.com, el domingo se cancelaron cerca de 12.000 vuelos y otros 20.000 sufrieron retrasos en todo el país.

La CNN tuvo acceso a las grabaciones entre la torre de control y los pilotos. En los minutos previos, se escuchan diálogos sobre la baja visibilidad y las maniobras de deshielo. En la misma se escucha a alguien diciendo “Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo”, aproximadamente 45 segundos después de que el avión fuera autorizado para despegar.