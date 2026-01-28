Conmemoración del Holocausto: Milei llamó a "permanecer unidos" y reforzó su alineamiento con Trump

El presidente encabezó la ceremonia realizada en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires y advirtió sobre el “creciente antisemitismo”. Como de costumbre, también apuntó contra la izquierda global.

Javier Milei durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto.

En el acto por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el presidente Javier Milei volvió a expresar una fuerte postura contra el antisemitismo y reforzó su alineamiento político e ideológico con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, al llamar a la unidad de quienes “creen en la libertad”.

Durante la ceremonia realizada en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires, Milei advirtió sobre el “creciente antisemitismo” y sostuvo que la memoria “se vuelve un tesoro incalculable”. En base a esto último, resaltó: “Basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.

“Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”, afirmó. También cuestionó la “malvada comunión” del antisemitismo con “la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

Embed "Esos viejos fantasmas han vuelto a asomar la cabeza, en malvada comunión con la extrema izquierda y el terrorismo islamita"



Durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto, Javier Milei denunció que hay un "antisemitismo creciente".https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/q8lmGlmUcq — Corta (@somoscorta) January 28, 2026 Qué dijo Milei sobre el Consejo de la Paz A su vez, ponderó el Consejo de la Paz -recientemente creado- al afirmar que implicó un “aporte fundamental” para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

Para Milei, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó. Y afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.