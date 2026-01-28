28 de enero de 2026 - 19:51

Conmemoración del Holocausto: Milei llamó a "permanecer unidos" y reforzó su alineamiento con Trump

El presidente encabezó la ceremonia realizada en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires y advirtió sobre el “creciente antisemitismo”. Como de costumbre, también apuntó contra la izquierda global.

Javier Milei durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto.&nbsp;

Javier Milei durante el acto por el Día de las Víctimas del Holocausto. 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Redacción Política

En el acto por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el presidente Javier Milei volvió a expresar una fuerte postura contra el antisemitismo y reforzó su alineamiento político e ideológico con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, al llamar a la unidad de quienes “creen en la libertad”.

Durante la ceremonia realizada en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires, Milei advirtió sobre el “creciente antisemitismo” y sostuvo que la memoria “se vuelve un tesoro incalculable”. En base a esto último, resaltó: “Basta con echarle un vistazo a la realidad actual”.

“Los esfuerzos por recordar deben ser redoblados ya que el olvido es el primer paso para repetir los horrores del pasado”, afirmó. También cuestionó la “malvada comunión” del antisemitismo con “la extrema izquierda global y el extremismo islamita”.

Embed

Qué dijo Milei sobre el Consejo de la Paz

A su vez, ponderó el Consejo de la Paz -recientemente creado- al afirmar que implicó un “aporte fundamental” para “garantizar la paz a nivel global impulsando y defendiendo los valores judeocristianos” y que, subrayó, “haga de contrapeso frente a una locura que está cobrando una magnitud preocupante”.

Para Milei, “la mejor forma de combatir el mal organizado es el bien organizado. Por eso es necesario que quienes creemos en la libertad permanezcamos unidos”, convocó. Y afirmó que “mientras sea presidente de la Nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo”.

“Hemos declarado recientemente a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista, como ya lo hemos hecho con Hamás”, destacó.

Embed

Acto por el Día de Conmemoración del Holocausto

Milei compartió el acto con las máximas autoridades de la comunidad judía como el titular de la DAIA, Mauro Berenstein, y el secretario general de la AMIA, Mario Sobol, entre otros.

Se trata de una fecha particular en el calendario de la comunidad que se conmemora luego de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) designara al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto tras la liberación del campo de exterminio Auschwitz.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El Gobierno fue recibido por el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Mindlin; la secretaria general, Fabiana Mindlin; y el director ejecutivo, Jonathan Karszenbaum, según se informó en un comunicado.

También participaron representantes de organismos de entidades judías, organizaciones de lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del Holocausto. Entre ellos, Lea Zajac, la única sobreviviente de una familia de 80 personas, quien brindó su testimonio del horror.

