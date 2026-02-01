1 de febrero de 2026 - 19:02

Milei viajará a Florida para un nuevo encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago

El encuentro en Palm Beach marcará una de las primeras actividades internacionales relevantes del mandatario argentino en 2026.

Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

Foto:

Presidencia Argentina
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Florida, Estados Unidos, el próximo martes 10, para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach. Allí, el mandatario argentino será invitado de honor.

Leé además

Julio Argentino Roca, Néstor Kircher y Javier Milei.

El país asombroso donde nada se olvida y nada se aprende

Por Carlos Salvador La Rosa
El “empresario” estadounidense Hayden Davis junto a Javier Milei

Caso $LIBRA: revelan pacto confidencial entre Milei y Hayden Davis previo al colapso de la criptomoneda

Por Redacción Política

La reunión tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, luego de la incorporación de Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo internacional impulsado por Trump con la finalidad de promover iniciativas de paz en regiones en conflicto, con especial foco en la Franja de Gaza.

La información fue confirmada por Javier Negre, amigo personal de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien definió el encuentro como “un día histórico” a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/javiernegre10/status/2017993399538737459&partner=&hide_thread=false

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, publicó Negre en su cuenta de X.

De acuerdo con medios internacionales, el mandatario argentino logró posicionarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al expresidente estadounidense, vínculo que quedó reflejado en diversas apariciones públicas conjuntas, entre ellas el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.

Este viaje representa una de las primeras actividades internacionales de relevancia para Milei en 2026 y confirma que su agenda externa continúa alineada con la dirigencia política estadounidense, en un contexto de redefinición de alianzas a nivel global.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

julio totero, de asinmet, dialogo con aconcagua radio y sento su postura sobre el conflicto entre milei y techint

Julio Totero, de Asinmet, dialogó con Aconcagua Radio y sentó su postura sobre el conflicto entre Milei y Techint

Por Redacción
El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional.

El Gobierno habilitó a militares a ocupar cargos políticos no electivos sin interrumpir su carrera profesional

Por Redacción Política
Yuyito González dura contra Fátima Florez por exponer a Milei en Mar del Plata.

Yuyito González habló del reencuentro entre Milei y Fátima Florez: "A ella le sirve, no sé si a él"

Por Redacción Espectáculos
Don Chatarrín de los tubitos caros: el apodo de Milei para el CEO de Techint por el conflicto con la licitación. 

Milei volvió a cargar contra Paolo Rocca: "Jugó all-in para que el Gobierno termine post elecciones"

Por Redacción Política