Milei viajará a Florida para un nuevo encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago

El encuentro en Palm Beach marcará una de las primeras actividades internacionales relevantes del mandatario argentino en 2026.

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Florida, Estados Unidos, el próximo martes 10, para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach. Allí, el mandatario argentino será invitado de honor.

La reunión tendrá como objetivo reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, luego de la incorporación de Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo internacional impulsado por Trump con la finalidad de promover iniciativas de paz en regiones en conflicto, con especial foco en la Franja de Gaza.

La información fue confirmada por Javier Negre, amigo personal de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien definió el encuentro como “un día histórico” a través de sus redes sociales.

Me complace anunciaros que el presidente de Argentina @JMilei estará en nuestra gala en la residencia de Trump en Mar a Lago el próximo 10 de febrero. Va a ser un día histórico. Viva la libertad carajo! pic.twitter.com/jqOUKXVaZE — Javier Negre (@javiernegre10) February 1, 2026 "El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, el evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero", publicó Negre en su cuenta de X.

De acuerdo con medios internacionales, el mandatario argentino logró posicionarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” al expresidente estadounidense, vínculo que quedó reflejado en diversas apariciones públicas conjuntas, entre ellas el último encuentro en el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.