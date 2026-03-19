Argentina le ofreció a Estados Unidos apoyo militar contra Irán, pero no hay capacidad operativa

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el Gobierno nacional insistió en su alineamiento político con Estados Unidos e Israel , aunque por ahora sin pasos concretos en el plano militar pese a la información que circuló en las últimas horas.

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El vocero Javier Lanari sostuvo que el país está dispuesto a colaborar si Washington lo solicita. “Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, afirmó en declaraciones al diario español El Mundo.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existe ningún pedido formal.

Ante el revuelo de lo expresado por Lanari, el canciller Pablo Quirno evitó confirmar escenarios concretos y buscó bajar el tono: “Vamos a hablar sobre certezas, no sobre rumores”, dijo en A24, aunque subrayó que la posición argentina ya es conocida.

La discusión se encendió tras versiones difundidas por el dirigente republicano Marc Zell, quien aseguró que Argentina enviaría unidades navales al Estrecho de Ormuz para proteger el tráfico internacional. Desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas desmintieron esa posibilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GOPIsrael/status/2034136302958838008?s=20&partner=&hide_thread=false Argentina is sending naval units to assist the U.S. in safeguarding international shipping in the Strait of Hormuz. The UK has refused. In 1982 President Reagan came to the aid of then PM Margaret Thatcher who was defending the UK colony in the Falkland Islands, claimed by… — Marc Zell - (@GOPIsrael) March 18, 2026

En el Ministerio de Defensa de Argentina fueron tajantes: “No hay ninguna posibilidad”, señalaron a Clarín, en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias y problemas estructurales dentro de las fuerzas.

El antecedente histórico más cercano se remonta a los años 90, cuando el entonces presidente Carlos Menem envió buques al Golfo Pérsico en apoyo a Estados Unidos durante la guerra contra Irak, en el marco de las llamadas “relaciones carnales”.

Alineamiento político con Israel y tensión con Irán

El presidente Javier Milei viene sosteniendo una política exterior de fuerte cercanía con Estados Unidos e Israel, algo que volvió a expresar en los últimos días con duras críticas hacia Irán.

“Argentina combate el terrorismo y defiende la libertad. Israel es un aliado estratégico”, afirmó el mandatario.

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Las declaraciones generaron una respuesta directa desde Teherán, donde consideraron que Argentina “se ha presentado como enemiga” al alinearse con Washington y el gobierno israelí, marcando lo que definieron como una “línea roja”.

Puertas adentro del ámbito militar, las fuentes coinciden en que una eventual participación sería, en todo caso, limitada. Se mencionó incluso la posibilidad teórica de enviar algún recurso naval menor, aunque desde la Armada descartaron movimientos en ese sentido.