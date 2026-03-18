Israel confirmó el asesinato del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de inteligencia iraní, Ismail Jatib , en un bombardeo realizado durante la noche del martes.

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"Tras los contundentes asesinatos de altos funcionarios del régimen, el líder de facto de Irán y jefe de la organización Basij, (Ali) Lariyani y (Gholamreza) Soleimani, anoche también fue asesinado el ministro de Inteligencia iraní, (Ismail) Jatib, quien estaba a cargo del sistema interno de asesinatos y represión del régimen", recogió el comunicado de Israel.

El funcionario describió a Jatib como responsable tanto de la estructura interna de represión como de la organización de amenazas externas desde Irán. Katz agregó que la política israelí “es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre”.

“La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva ”, afirmó el ministro de Defensa israelí.

“Durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano”, anticipó.

Entre las víctimas de los últimos días, tal como ya se informó previamente, se encuentran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. Otro asesinado fue el jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.

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Se trata de un funcionario iraní cuenta con una extensa trayectoria política y militar dentro del régimen. Tiene un pedido de captura internacional, con alerta roja de Interpol, por su participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 en Buenos Aires.