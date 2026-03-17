17 de marzo de 2026 - 17:34

Renunció el director de Anses y ya son tres las salidas en la gestión de Milei: quién ocupa el cargo

Fernando Bearzi presentó su renuncia ante el Ministerio de Capital Humano. El Gobierno ya designó a su nuevo reemplazante.

Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de Anses.

Fernando Bearzi presentó su renuncia como director de Anses.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional sumó una nueva salida en un área clave: el titular de la Anses, Fernando Bearzi, presentó su renuncia este martes luego de poco más de un año en funciones. Con este cambio, ya son tres los directores que dejaron el organismo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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La dimisión fue elevada ante el Ministerio de Capital Humano, desde donde confirmaron además quién será su reemplazante. A partir de ahora, la conducción de la Administración Nacional de Seguridad Social quedará en manos de Guillermo Arancibia.

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello señalaron en un comunicado que el recambio se da “en el marco de una nueva etapa para Anses”. En ese sentido, indicaron que “las nuevas autoridades buscarán avanzar en la digitalización de los procesos”.

“El objetivo es optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo", agregaron.

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El cordobés Bearzi, quien era subdirector Ejecutivo de Operaciones del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, había llegado a la dirección del organismo en reemplazo de Mariano de los Heros, quien había sido echado por Milei tras una polémica por la edad jubilatoria, informó Clarín.

Antes de ellos había dejado el cargo Osvaldo Giordano también a pedido del presidente porque su esposa, la diputada Alejandra Torres, votó en contra del proyecto de Ley Bases.

Noticia en desarrollo.

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