Un oso de 225 kilos se instaló bajo su casa, lo obligó a cortar el gas y convirtió su vida en una pesadilla

Ken Johnson vivió una pesadilla de 37 días cuando un oso de 225 kilos convirtió el espacio bajo su casa en California en su guarida privada . Lo que comenzó como ruidos extraños terminó en una crisis económica y de seguridad que lo obligó a cortar el gas para evitar una tragedia.

La presencia del animal no fue solo un susto, sino un riesgo constante para la integridad de la vivienda. El oso ingresó a través del “crawl space” , un área baja y sin terminar entre el suelo y el primer piso donde se ubican las tuberías y el cableado . Durante su estadía, el animal causó graves daños a los conductos de gas al retorcerse entre ellos.

La situación llegó a un punto crítico justo antes de Navidad , cuando Johnson se vio obligado a cortar todos los servicios públicos para mantenerse a salvo de una posible explosión . Mientras el oso se arrastraba debajo de sus pies cada día, las deudas por los destrozos estructurales comenzaron a acumularse por decenas de miles de dólares .

Para Ken Johnson , este incidente ocurrió en el peor momento posible . El propietario reveló que acababa de sobrevivir a un incendio forestal y que actualmente se encuentra desempleado , lo que hace que los costos de reparaciones y medidas de seguridad sean inasumibles. “Las trampas profesionales y las reparaciones son carísimas, y me veo obligado a pagarlo todo ”, relató en una campaña de ayuda.

El primer intento oficial de desalojo fue un fracaso rotundo . El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California intentó atraer al animal con sprays perfumados y una trampa cargada con pollo frito, sardinas, camarones y manzanas . Sin embargo, el operativo terminó atrapando al oso equivocado , otro animal que merodeaba el vecindario, dejando el caso de Ken en pausa.

El operativo de las bolas de pintura y el aceite vegetal

La solución llegó de la mano de Bear League, una organización sin fines de lucro que logró lo que las autoridades no pudieron en semanas. El operativo fue arriesgado: un voluntario llamado Scott se arrastró por debajo de la casa, sabiendo que el oso de 225 kilos seguía allí, para obligarlo a salir por la apertura del espacio de acceso.

Una vez que el animal salió de su escondite, los rescatistas utilizaron un método inusual para ahuyentarlo definitivamente: le dispararon en el lomo con bolas de pintura llenas de aceite vegetal. Según los expertos, este sistema es altamente efectivo para extracciones seguras sin dañar permanentemente al animal.

Cómo evitar que un “huésped” rompa tu casa

Tras lograr que el oso se retirara, el equipo de Bear League tomó medidas drásticas para evitar su regreso. Tapiaron la entrada del “crawl space” con dos capas de madera contrachapada y sacos de arena. Además, instalaron una alfombra eléctrica frente al acceso que emite una pequeña descarga si alguien la pisa.

Aunque el oso intentó volver al día siguiente, la descarga eléctrica lo alejó de inmediato. Los especialistas advierten que, en zonas donde habitan estos animales, asegurar los espacios de acceso es esencial, ya que actualmente realizan entre seis y ocho extracciones diarias de osos atrincherados bajo hogares particulares.