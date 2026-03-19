19 de marzo de 2026 - 12:19

Video: mujer golpeó a un adulto mayor en una panadería porque "tardaba en atenderla"

El hecho ocurrió en Boyacá, Colombia y el caso se volvió viral. Tras golpear al trabajador en el rostro, la agresora exigió la devolución de su dinero y se retiró del lugar.

Video: mujer golpeó a un adulto mayor en una panadería porque tardaba en atenderla.

Video: mujer golpeó a un adulto mayor en una panadería porque tardaba en atenderla.

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Por Redacción Mundo

Una mujer fue captada por cámaras de seguridad mientras agredía físicamente a un adulto mayor que trabajaba en una panadería, aparentemente enojada por lo que ella consideró una "atención lenta".

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El ataque tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la carrera 11 con calle 4 del departamento de Boyacá en la ciudad de Sogamoso en Colombia. Según el video, la mujer ya había realizado el pago de su compra cuando, de forma inesperada, lanzó un fuerte golpe de puño directamente al rostro del empleado, un hombre de avanzada edad.

Tras la agresión, lejos de mostrar arrepentimiento, la mujer increpó a otro empleado para exigirle que le devolviera el dinero de su compra. Una vez recuperado el efectivo, abandonó la panadería con tranquilidad.

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Ante el indignante hecho, los dueños de la panadería difundieron las imágenes para alertar a otros comerciantes sobre la mujer.

Según informó el medio Radio Uno Sogamoso, un grupo de taxistas que reconoció a la agresora comenzó a seguirle el rastro y dio aviso inmediato a la Policía Nacional.

Las autoridades lograron interceptar a la mujer en las inmediaciones del Concejo Municipal. Allí fue capturada y puesta a disposición de las entidades competentes.

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