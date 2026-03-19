Impactante video: un periodista estaba al aire y un misil israelí explotó detrás suyo

Un equipo de prensa internacional resultó herido en el sur del Líbano luego de que un potente misil impactara a pocos metros de su ubicación mientras realizaban tareas periodísticas. El hecho ocurrió en medio de un operativo militar en la zona y quedó registrado en vivo, sorprendiendo al mundo.

Video: mujer golpeó a un adulto mayor en una panadería porque "tardaba en atenderla"

Donald Trump niega que desplegará tropas terrestres en Irán: "Si lo hiciera, no se lo diría"

El periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo , ambos de la cadena RT, fueron alcanzados por la explosión cuando se disponían a iniciar una cobertura en vivo cerca de un reciente objetivo estratégico.

En el contexto de la ofensiva militar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan a cabo contra las milicias de Hezbollah, el equipo quedó en medio de los ataques.

El impacto se produjo al mediodía, cuando los cronistas estaban listos para transmitir desde las inmediaciones de una instalación considerada clave y recientemente dañada .

La escena fue registrada por la propia cámara del equipo. En las imágenes se escucha el estruendo del misil al impactar sobre un puente cercano a una base militar, seguido por una densa nube de polvo y escombros que cubrió a los periodistas.

#URGENTE | Misil israelí cayó muy cerca de donde estaba trabajando el equipo de reporteros de RT en el Líbano. pic.twitter.com/8Wp0uRIi7c

Tras la explosión, ambos fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud. Presentaban heridas provocadas por fragmentos de metralla producto del estallido. Pese a la violencia del episodio, fuentes médicas indicaron que los dos se encuentran estables y fuera de peligro.

Usuarios de las redes sociales, especialmente en X, dieron su opinión ante el ataque registrado en cámara. Si bien algunos consideran que es totalmente real, muchos de ellos pusieron en tela de juicio su veracidad. Incluso, ciertos internautas detallaron algunas “inconsistencias” del video y afirmaron que es Inteligencia Artificial.

“Mmm raro... a esa distancia un misil... sos pollo. En el momento del impacto empiezan 5 focos en distintos lugares y levanta tierra en otro lado... mi veredicto... IA”, escribió un usuario, recibiendo apoyo.