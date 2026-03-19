19 de marzo de 2026 - 18:18

Impactante video: un periodista estaba al aire y un misil israelí explotó detrás suyo

Ocurrió en el sur del Líbano. La escena quedó registrada por la misma cámara de televisión. Ambos resultaron heridos tras el impacto.

Un misil israelí impactó a metros de un periodista que salía en vivo.

Un misil israelí impactó a metros de un periodista que salía en vivo.

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Por Redacción Mundo

Un equipo de prensa internacional resultó herido en el sur del Líbano luego de que un potente misil impactara a pocos metros de su ubicación mientras realizaban tareas periodísticas. El hecho ocurrió en medio de un operativo militar en la zona y quedó registrado en vivo, sorprendiendo al mundo.

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El periodista británico Steve Sweeney y su camarógrafo, ambos de la cadena RT, fueron alcanzados por la explosión cuando se disponían a iniciar una cobertura en vivo cerca de un reciente objetivo estratégico.

En el contexto de la ofensiva militar que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevan a cabo contra las milicias de Hezbollah, el equipo quedó en medio de los ataques.

El impacto se produjo al mediodía, cuando los cronistas estaban listos para transmitir desde las inmediaciones de una instalación considerada clave y recientemente dañada.

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Video: usuarios cuestionan si es Inteligencia Artificial

La escena fue registrada por la propia cámara del equipo. En las imágenes se escucha el estruendo del misil al impactar sobre un puente cercano a una base militar, seguido por una densa nube de polvo y escombros que cubrió a los periodistas.

Tras la explosión, ambos fueron rescatados y trasladados de urgencia a un centro de salud. Presentaban heridas provocadas por fragmentos de metralla producto del estallido. Pese a la violencia del episodio, fuentes médicas indicaron que los dos se encuentran estables y fuera de peligro.

Usuarios de las redes sociales, especialmente en X, dieron su opinión ante el ataque registrado en cámara. Si bien algunos consideran que es totalmente real, muchos de ellos pusieron en tela de juicio su veracidad. Incluso, ciertos internautas detallaron algunas “inconsistencias” del video y afirmaron que es Inteligencia Artificial.

“Mmm raro... a esa distancia un misil... sos pollo. En el momento del impacto empiezan 5 focos en distintos lugares y levanta tierra en otro lado... mi veredicto... IA”, escribió un usuario, recibiendo apoyo.

Para vos, ¿este video es intel...

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