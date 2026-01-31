Tiene 14 años, creó un gel revolucionario y logró eliminar el 93% de los microplásticos del agua

Los microplásticos que contaminan nuestros océanos y el agua que bebemos tienen finalmente un rival inesperado. Con solo 14 años , Sheyna Patel ha desarrollado un gel revolucionario capaz de destruir más del 93% de los microplásticos . Este avance científico no solo protege la biodiversidad marina, sino que propone una solución concreta para un problema ambiental global.

La contaminación por microplásticos ha dejado de ser una preocupación lejana para convertirse en una amenaza diaria. Estas partículas, imposibles de detectar a simple vista , se filtran en las redes de agua y afectan directamente a la biodiversidad de nuestros mares. Ante este panorama , el ingenio de una estudiante de secundaria ha logrado lo que grandes laboratorios todavía intentan perfeccionar.

El invento de Sheyna Patel no es una simple idea teórica, sino una herramienta funcional que ya está siendo evaluada por expertos internacionales . Su capacidad para intervenir en la composición del agua y remover agentes contaminantes de manera tan eficiente ha captado la atención de la comunidad científica.

El funcionamiento de este nuevo gel es tan ingenioso como efectivo . Actúa de manera similar a una esponja , pero con una especificidad química diseñada para atraer, capturar y, lo más importante, destruir las partículas de plástico. Este proceso de eliminación alcanza una efectividad superior al 93%, lo que representa un cambio drástico en la lucha por la recuperación de los ecosistemas acuáticos.

Para llevar esta idea desde un concepto inicial hasta un prototipo real y seguro, Sheyna contó con el apoyo de Deborah Isabelle, especialista en ingeniería de productos. Este acompañamiento fue vital para refinar el proyecto y demostrar que la solución es viable para ser probada en contextos reales fuera del laboratorio.

Gracias a este desarrollo, la joven se ha convertido en finalista del 3M Young Scientist Challenge 2025. Se trata de una competencia internacional de alto prestigio donde se evalúa la creatividad y el conocimiento científico de estudiantes de entre 11 y 14 años que proponen soluciones a problemas de la vida cotidiana.

image

El impacto real de la ciencia joven en el futuro

La consecuencia de este hallazgo va mucho más allá de una mención en un concurso escolar. La participación en programas de mentoría con científicos experimentados permite que estas ideas se transformen en patentes y aplicaciones industriales que mejoren la conservación del agua y el monitoreo de la contaminación.

En ediciones anteriores de este certamen, las mentes jóvenes han logrado metas extraordinarias que demuestran la relevancia de este tipo de innovaciones:

Creación de dispositivos para detectar pesticidas.

Mejoras en sistemas de conservación de recursos hídricos.

Desarrollo de herramientas para monitorear la calidad del aire. image

Muchos de estos jóvenes inventores han terminado presentando charlas TED, obteniendo patentes y siendo reconocidos en listas de influencia como Forbes. En el caso de Sheyna, el próximo paso será presentar su gel en el Innovation Center de Minnesota este mes de octubre.

Este avance nos recuerda que la solución a grandes crisis ambientales puede surgir de enfoques creativos y conocimiento aplicado. La posibilidad de purificar el agua de manera masiva mediante un gel accesible es una oportunidad para garantizar un futuro más saludable para el planeta y, fundamentalmente, para el agua que llega a cada hogar.