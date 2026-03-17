Netanyahu tras la muerte de la cúpula iraní: "Estamos debilitando al régimen para que su pueblo pueda derrocarlo"

La declaración se produce tras el operativo que terminó con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y del comandante de la milicia paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani.
"Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", afirmó.
Luego señaló que Israel también está ayudado a sus "amigos" estadounidenses con ataques en el Golfo. "Ayer hablé extensamente con el presidente (Donald) Trump sobre este tema. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo".
Además, añadió que ayudarán "tanto con ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como con acciones directas".
"Hay mucho más. Sorpresas. Haremos la guerra con astucia. No revelaremos todas las astucias aquí, pero ya les dije: hay muchas", explicó sobre los objetivos de la ofensiva contra Irán.
Finalmente, se dirigió al pueblo israelí: "Les pido que simplemente ignoren las señales de desánimo. Estamos viviendo logros históricos", afirmó.