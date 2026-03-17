Netanyahu tras la muerte de la cúpula iraní: "Estamos debilitando al régimen para que su pueblo pueda derrocarlo"

El primer ministro de Israel prometió "sorpresas" y una guerra basada en la "astucia" para desarticular el poder de Teherán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió este martes a la eliminación de dos figuras importantes del esquema de seguridad de Irán. A través de un video difundido por su oficina, el mandatario sostuvo que los recientes ataques buscan generar las condiciones para un cambio de régimen en el país persa.

La declaración se produce tras el operativo que terminó con la vida del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, y del comandante de la milicia paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani.

Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán Gentileza "Estamos debilitando a este régimen con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No sucederá de inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad de tomar las riendas de su destino", afirmó.

Luego señaló que Israel también está ayudado a sus "amigos" estadounidenses con ataques en el Golfo. "Ayer hablé extensamente con el presidente (Donald) Trump sobre este tema. Existe cooperación entre nuestra Fuerza Aérea y Armada, entre el presidente Trump, su equipo y yo".

El comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani El comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholam Reza Soleimani Gentileza Además, añadió que ayudarán "tanto con ataques indirectos, que ejercen una enorme presión sobre el régimen iraní, como con acciones directas".