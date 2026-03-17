Un cemento 17 veces más resistente: el descubrimiento que podría revolucionar los edificios del futuro

Ingenieros de la Universidad de Princeton logran que el cemento sea 17 veces más resistente al agrietamiento mediante un diseño que imita la estructura de las conchas marinas.

Científicos imitaron la estructura de las conchas marinas y llegaron a un descubrimiento sorprendente que hace más fuerte al cemento.

Investigadores de la Universidad de Princeton han logrado un avance que podría cambiar la construcción para siempre. Al imitar la estructura interna de las conchas marinas, desarrollaron un cemento capaz de resistir grietas de manera sorprendente. Este nuevo material no solo es más fuerte, sino que redefine la seguridad en los edificios del futuro.

El equipo del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, liderado por Reza Moini, centró su estudio en por qué los materiales de construcción frágiles fallan tan repentinamente. Durante las pruebas de laboratorio, observaron que una pequeña viga de este nuevo cemento, al ser sometida a presión, no se partió de forma neta. Por el contrario, el material continuó deformándose gradualmente, absorbiendo energía de una manera inusual para el hormigón convencional.

image El secreto arquitectónico de las conchas marinas La inspiración para este desarrollo provino directamente de la madreperla o nácar. Este componente natural, que recubre el interior de algunas conchas, está formado por láminas de aragonito duro unidas por un biopolímero blando. Los científicos trasladaron este modelo biológico al cemento utilizando ingredientes convencionales: pasta de cemento para la fase dura y una capa delgada de polivinilsiloxano, un polímero altamente elástico, para la fase blanda.

En las estructuras tradicionales, el hormigón es intrínsecamente frágil. Cuando aparece una fisura, esta se propaga a gran velocidad, consumiendo muy poca energía y provocando colapsos casi instantáneos sin previo aviso. El diseño inspirado en el nácar altera este comportamiento fundamental mediante una disposición estratégica de sus componentes. En lugar de mezclar el polímero en toda la masa, los ingenieros lo aplican en láminas delgadas que actúan como barreras.

image Estructuras que avisan antes del fallo Este mecanismo de capas fuerza a la grieta a seguir un trayecto mucho más largo y complejo. Al encontrar la capa elástica, la fractura se desvía y debe disipar energía para intentar avanzar, lo que se traduce en un proceso de deformación por pasos. La sinergia entre los elementos duros, que aportan resistencia, y los blandos, que permiten el deslizamiento, evita que la rotura sea catastrófica y otorga al material una ductilidad que el cemento común simplemente no posee.

El descubrimiento no depende de una nueva química compleja, sino de la organización geométrica interna de los materiales. Al poder controlar la trayectoria y la velocidad de una fessuración, los ingenieros pueden diseñar infraestructuras capaces de avisar antes de fallar. Esto representa una ventaja crítica en zonas de alta sismicidad o en grandes obras de ingeniería donde la durabilidad es la prioridad absoluta para los próximos siglos.