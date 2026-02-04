Cuánto aumentó el salario pretendido por los argentinos en 2025

Desde la plataforma señalaron que, pese al desempeño anual, el cierre del año mostró una señal de enfriamiento: en diciembre el salario promedio solicitado por los argentinos cayó 3,71% respecto de noviembre, la baja mensual más fuerte de 2025. El valor medio requerido se ubicó en $1.731.592 mensuales.
El mayor salto mensual se registró en enero, con una suba de 7,30%, seguido por septiembre (6,16%) y marzo (5,34%). En el último tramo del año, los pedidos salariales lograron superar a la inflación mensual especialmente en julio (5,18%) y septiembre (6,16%).
Cuánto se pidió según nivel de puesto
En diciembre, los valores promedio pretendidos fueron:
Jefes y supervisores: $2.538.945 (-3,58% mensual)
Senior y semi senior: $1.743.388 (-3,78%)
Junior: $1.248.984 (-3,59%)
En cuando a las áreas que más aumentaron en 2025, en el segmento junior, los mayores incrementos acumulados se dieron en:
Recursos Humanos: +46,50%
Administración y Finanzas: +37,29%
Marketing y Comunicación: +36,86%
En los niveles senior y semi senior, lideraron:
Marketing y Comunicación: +49,72%
Comercial: +43,04%
Los salarios más altos y más bajos del año
Durante 2025, las remuneraciones requeridas más altas se observaron en:
Diciembre: en qué puestos se pidieron los sueldos más altos
En el último mes del año, los pedidos más elevados correspondieron a:
Control de Gestión (jefes/supervisores): $4.475.000
Producto (senior/semi senior): $3.750.000
Ingeniería en Petróleo y Petroquímica (junior): $2.375.000
Entre los más bajos aparecieron Otras Ingenierías junior ($812.500), Mantenimiento y Limpieza senior/semi senior ($918.000) y Camareros jefes/supervisores ($1.000.000).
La brecha de género se mantiene
La diferencia en el salario requerido según género se mantuvo durante todo el año por encima del 4,74% a favor de los hombres.
En diciembre, los hombres solicitaron en promedio $1.812.762, frente a $1.655.770 de las mujeres, lo que implicó una brecha del 9,48%, aunque menor a la del mes previo.
La distancia se amplía con la jerarquía del puesto:
Junior: 0,37%
Senior/semi senior: 9,54%
Jefes/supervisores: 18,30%
Por otra parte, los hombres concentraron la mayor parte de las postulaciones durante todo 2025. En diciembre representaron el 51,49%, frente al 48,51% de las mujeres. En posiciones de jefatura o supervisión, la participación masculina trepó al 68,62%.