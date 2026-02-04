Cuánto aumentó el salario pretendido por los argentinos en 2025

MacBook Air M4 cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

Desde la plataforma señalaron que, pese al desempeño anual, el cierre del año mostró una señal de enfriamiento: en diciembre el salario promedio solicitado por los argentinos cayó 3,71% respecto de noviembre , la baja mensual más fuerte de 2025. El valor medio requerido se ubicó en $1.731.592 mensuales .

El mayor salto mensual se registró en enero , con una suba de 7,30% , seguido por septiembre (6,16%) y marzo (5,34%) . En el último tramo del año, los pedidos salariales lograron superar a la inflación mensual especialmente en julio (5,18%) y septiembre (6,16%) .

En diciembre, los valores promedio pretendidos fueron:

En cuando a las áreas que más aumentaron en 2025, en el segmento junior , los mayores incrementos acumulados se dieron en:

Recursos Humanos: +46,50%

Administración y Finanzas: +37,29%

Marketing y Comunicación: +36,86%

En los niveles senior y semi senior, lideraron:

Marketing y Comunicación: +49,72%

Comercial: +43,04%



Los salarios más altos y más bajos del año

Durante 2025, las remuneraciones requeridas más altas se observaron en:

Sistemas (jefes/supervisores): $4.625.000

Corporate Finance (senior/semi senior): $4.000.000

Dirección (junior): $2.910.000

En el extremo opuesto, los valores más bajos se registraron en:

Mantenimiento y Limpieza (junior): $640.000

Hotelería hospitalaria (senior/semi senior): $725.000

Telemarketing (supervisión): $787.500

image

Diciembre: en qué puestos se pidieron los sueldos más altos

En el último mes del año, los pedidos más elevados correspondieron a:

Control de Gestión (jefes/supervisores): $4.475.000

Producto (senior/semi senior): $3.750.000

Ingeniería en Petróleo y Petroquímica (junior): $2.375.000

Entre los más bajos aparecieron Otras Ingenierías junior ($812.500), Mantenimiento y Limpieza senior/semi senior ($918.000) y Camareros jefes/supervisores ($1.000.000).

image

La brecha de género se mantiene

La diferencia en el salario requerido según género se mantuvo durante todo el año por encima del 4,74% a favor de los hombres.

En diciembre, los hombres solicitaron en promedio $1.812.762, frente a $1.655.770 de las mujeres, lo que implicó una brecha del 9,48%, aunque menor a la del mes previo.

image

La distancia se amplía con la jerarquía del puesto:

Junior: 0,37%

Senior/semi senior: 9,54%

Jefes/supervisores: 18,30%

Por otra parte, los hombres concentraron la mayor parte de las postulaciones durante todo 2025. En diciembre representaron el 51,49%, frente al 48,51% de las mujeres. En posiciones de jefatura o supervisión, la participación masculina trepó al 68,62%.