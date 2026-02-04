4 de febrero de 2026 - 11:11

Cuánto aumentó el salario pretendido por los argentinos en 2025

En diciembre se produjo una caída de las pretensiones salariales. Tecnología, finanzas y petróleo lideran los pedidos más altos, y persiste la brecha de género.

El salario pretendido por los argentinos cayó en diciembre, ¿cómo evolucionó con respecto a la inflación?

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Desde la plataforma señalaron que, pese al desempeño anual, el cierre del año mostró una señal de enfriamiento: en diciembre el salario promedio solicitado por los argentinos cayó 3,71% respecto de noviembre, la baja mensual más fuerte de 2025. El valor medio requerido se ubicó en $1.731.592 mensuales.

El mayor salto mensual se registró en enero, con una suba de 7,30%, seguido por septiembre (6,16%) y marzo (5,34%). En el último tramo del año, los pedidos salariales lograron superar a la inflación mensual especialmente en julio (5,18%) y septiembre (6,16%).

image

Cuánto se pidió según nivel de puesto

En diciembre, los valores promedio pretendidos fueron:

  • Jefes y supervisores: $2.538.945 (-3,58% mensual)

  • Senior y semi senior: $1.743.388 (-3,78%)

  • Junior: $1.248.984 (-3,59%)

En cuando a las áreas que más aumentaron en 2025, en el segmento junior, los mayores incrementos acumulados se dieron en:

  • Recursos Humanos: +46,50%

  • Administración y Finanzas: +37,29%

  • Marketing y Comunicación: +36,86%

En los niveles senior y semi senior, lideraron:

  • Marketing y Comunicación: +49,72%

  • Comercial: +43,04%

Los salarios más altos y más bajos del año

Durante 2025, las remuneraciones requeridas más altas se observaron en:

  • Sistemas (jefes/supervisores): $4.625.000

  • Corporate Finance (senior/semi senior): $4.000.000

  • Dirección (junior): $2.910.000

En el extremo opuesto, los valores más bajos se registraron en:

  • Mantenimiento y Limpieza (junior): $640.000

  • Hotelería hospitalaria (senior/semi senior): $725.000

  • Telemarketing (supervisión): $787.500

image

Diciembre: en qué puestos se pidieron los sueldos más altos

En el último mes del año, los pedidos más elevados correspondieron a:

  • Control de Gestión (jefes/supervisores): $4.475.000

  • Producto (senior/semi senior): $3.750.000

  • Ingeniería en Petróleo y Petroquímica (junior): $2.375.000

Entre los más bajos aparecieron Otras Ingenierías junior ($812.500), Mantenimiento y Limpieza senior/semi senior ($918.000) y Camareros jefes/supervisores ($1.000.000).

image

La brecha de género se mantiene

La diferencia en el salario requerido según género se mantuvo durante todo el año por encima del 4,74% a favor de los hombres.

En diciembre, los hombres solicitaron en promedio $1.812.762, frente a $1.655.770 de las mujeres, lo que implicó una brecha del 9,48%, aunque menor a la del mes previo.

image

La distancia se amplía con la jerarquía del puesto:

  • Junior: 0,37%

  • Senior/semi senior: 9,54%

  • Jefes/supervisores: 18,30%

Por otra parte, los hombres concentraron la mayor parte de las postulaciones durante todo 2025. En diciembre representaron el 51,49%, frente al 48,51% de las mujeres. En posiciones de jefatura o supervisión, la participación masculina trepó al 68,62%.

