Paritarias 2026: sueldos, aumento salarial y los gremios que lograron mejores acuerdos

Varios gremios arrancaron 2026 con paritarias que dejaron aumentos salariales por encima del promedio y reabrieron la discusión por la recomposición de sueldos.

Los primeros acuerdos del año muestran qué gremios lograron mejores subas salariales en las paritarias.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los sueldos de los trabajadores registrados en la Argentina volvieron a perder contra la inflación en 2025. Con paritarias mayormente contenidas durante gran parte del año, el incremento salarial promedio quedó por debajo del avance de los precios, que según el IPC del INDEC fue del 31,5% interanual.

Este escenario empujó a varios gremios a reabrir negociaciones y cerrar acuerdos más altos en el arranque de 2026. En medio de la discusión por la recomposición del poder adquisitivo, algunos sindicatos lograron aumentos destacados que los posicionan por encima del promedio.

Qué gremios cerraron los mayores aumentos de sueldo en las paritarias de 2026

Entre los acuerdos más relevantes aparece el de los trabajadores de la fruta. El Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén pactó una nueva escala salarial para el sector de empaque, con un salario básico que en enero de 2026 supera los 2 millones de pesos mensuales.

Sindicatos de distintos sectores cerraron aumentos que buscan mejorar el ingreso de los trabajadores registrados.

El secretario general del gremio, Marcos Bielma, explicó en Facebook: “Esta suba a un mínimo de $2.075.500 representa una mejora del 14% en términos brutos pero un **aumento del 20,2% de bolsillo”. Además, agregó que se logró una recomposición de los adicionales por productividad del 31,61% en bruto”.

Otro de los gremios con fuertes subas fue Aceiteros. La Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo acordaron con las cámaras empresarias un aumento total del 11% entre diciembre y enero, más un retroactivo de 400.000 pesos. Con este esquema, el salario del peón, la categoría inicial del convenio, alcanzó en enero los 2.344.000 pesos. Según el acuerdo, la mejora anual supera el 50%, sin contar sumas no remunerativas.

En el sector minero, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) logró una actualización salarial para la rama de Cal y Piedra del CCT 36/89, con subas escalonadas del 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo. Para la rama de Molienda de Minerales y Afines del CCT 37/89, se prevé una mejora del 8%. Las partes dejaron asentado que volverán a reunirse en abril para revisar salarios y variables económicas.

Sindicatos de distintos sectores cerraron aumentos que buscan mejorar el ingreso de los trabajadores registrados.

También hubo avances en Sanidad. La Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó con las cámaras farmacéuticas un aumento total del 7,9% para los trabajadores del CCT 42/89. De esta manera, el gremio acumula un alza del 31,5% entre abril de 2025 y marzo de 2026, en línea con la inflación oficial del INDEC. El acuerdo incluye además un pago especial de $85.129,84 por el Día de la Sanidad.

Paritarias que buscan frenar la pérdida del poder adquisitivo

Mientras algunos gremios cerraron aumentos por encima del promedio, otros optaron por mecanismos de actualización ligados al IPC para evitar que los sueldos sigan perdiendo frente a la inflación. El caso más claro es el de los bancarios, que acordaron una suba del 2,8% para los salarios de enero, en línea con el último dato del INDEC. Este esquema de ajustes automáticos le permitió al sindicato sostener el poder adquisitivo durante más de un año y lograr la homologación de los acuerdos.

Una estrategia similar se replicó en otros sectores. El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) negoció un aumento del 2,8% para los salarios de enero de los trabajadores del sector TIC, Video y Conectividad, correspondiente al CCT 223/75. En tanto, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) acordó con Movistar, Claro y Telecom un pago por única vez equivalente al 2,8% de las escalas de enero y una nueva suba del mismo porcentaje para febrero.

