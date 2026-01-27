27 de enero de 2026 - 22:17

Fan mendocino de Milei aseguró que le va tan bien que tiene tres trabajos: "Quieren que le llegue todo arriba"

Un mendocino fue entrevistado durante la llegada del presidente al Teatro Roxy. El hombre aseguró que “vuelve la cultura del trabajo” y afirmó que tiene tres empleos como emprendedor.

En el marco de la llegada del presidente Javier Milei al Teatro Roxy de Mar del Plata, un mendocino fue entrevistado en la vía pública y expresó un fuerte respaldo al Gobierno nacional. El hombre, que se identificó ante el entrevistador como Matías, habló sobre el regreso de la “cultura del trabajo”.

“Sí, vuelve la cultura del trabajo, sobre todo lo que se perdió”, afirmó el mendocino durante la entrevista. Y aseguró que lo percibe “en todos los locales, todos llenos, hoteles todos llenos. Vos pasás la noche, explotan, todos comiendo, todos cenando, todos felices, mirá. Todos se ríen”.

Matías señaló que se encuentra en Mar del Plata de vacaciones, por "diez días" y frente a la pregunta “¿con quién viniste?”, respondió: “Con mi pareja”. Acto seguido destacó que la estaba pasando "excelente" en su estadía.

Luego, tras retomar el tema del trabajo no dudó en dejar en claro su esfuerzo: “laburo, laburo, laburo”. Durante el intercambio, el entrevistado también hizo referencia a quienes se manifestaban en el lugar contra del Gobierno. Al respecto, el mendocino sostuvo: “Preguntale si tienen tres laburos a la vez. Preguntale a alguno de ellos si tienen tres laburos”.

Luego, ante la aclaración del entrevistador que “del otro lado de la vereda hay una manifestación”, Matías continuó: “Preguntale si laburan, preguntale cuánto laburan. Preguntale si no le alcanza con un laburo, preguntale si buscan otro más. No buscan. Quieren que le llegue todo arriba”.

Consultado sobre su actividad laboral, respondió: “Soy emprendedor, en las tres (actividades) soy emprendedor. Tengo reparto de fiambre, tengo (trabajo) filtraciones de techo y hago construcción”. Finalmente, ante la pregunta “¿Con un laburo solo no alcanza?”, concluyó: “Sí, con uno me sobra, pero me gusta progresar”.

El video pronto se viralizó en las redes con opiniones cruzadas entre los usuarios.

