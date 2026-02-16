Polémica: una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos y generó preocupación

Una influencer y streamer de Twitch se volvió viral tras crear un invento que generó polémica : utilizó un dispositivo casero para cambiar su equilibrio y dirigir sus movimientos con un mando a distancia. El resultado fue efectivo, pero también encendió alarmas por los riesgos.

Increíble: después de un año descubrieron al "ladrón" que robaba ropa interior en una escuela de Nueva Zelanda

Estalla la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por un nuevo escándalo en el patinaje artístico

La protagonista es Perri, una creadora de contenido con formación en psicología, que mostró cómo logró alterar su percepción del movimiento mediante estimulación eléctrica aplicada detrás de la oreja. El sistema actúa sobre el nervio vestibular, responsable del equilibrio.

Según explicó en sus redes, el aparato funciona enviando pequeñas descargas que “engañan” al cerebro. “He hackeado mi equilibrio” , aseguró en un video donde detalla que utilizó un joystick de play para enviar distintas señales y modificar la sensación de dirección.

Para realizar la prueba, se colocó un sensor en la parte posterior de la oreja y lo conectó mediante un cable al joystick. Al recibir determinadas señales, su cerebro interpretaba que debía inclinarse o moverse, incluso cuando ella intentaba caminar en línea recta o permanecer quieta.

En el video se observa que, si el mando se mueve hacia la izquierda, su cuerpo responde en esa misma dirección .

Embed #technology #science #trackmania ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem @perrikaryal In the 1830s, Johannes Purkinje put electrodes in their ears and reported weird spinning sensations. 170 years later, Japanese researchers began trying to make what they call "remote control" humans. GVS makes you feel completely destabilised and, by changing the direction of the current, can make you fall in that direction. Hook that up to keyboard controls or a joystick, and suddenly have your own remote control human. Naturally, my first thought was man I wanna play trackmania with this I do not have enough self-preservation. Send help #gvs

Consecuencias: fuertes mareos y dolores

El experimento no quedó ahí. Perri también conectó el dispositivo a un videojuego de carreras con la intención de experimentar físicamente los giros y la tracción del auto en pantalla. Cada vez que el auto doblaba, su cuerpo reaccionaba al mismo tiempo.

La experiencia, sin embargo, no terminó bien: sufrió mareos y fuertes dolores de cabeza.

Tras mostrar los resultados, lanzó una advertencia a sus seguidores. Pidió que no intenten copiarlo y reconoció que puede ser peligroso si no se toman precauciones. Señaló que este tipo de estimulación puede tener consecuencias negativas si se utiliza sin control.