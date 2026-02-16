16 de febrero de 2026 - 16:55

Polémica: una influencer alteró su equilibrio con un joystick y estímulos eléctricos y generó preocupación

La creadora de contenido colocó un sensor en la parte posterior de sus orejas y recibía señales, logrando que su cerebro interpretara lo pedido. También conectó el dispositivo a un videojuego para experimentar físicamente los giros y la tracción de un auto.

@perrikaryal
Una influencer y streamer de Twitch se volvió viral tras crear un invento que generó polémica: utilizó un dispositivo casero para cambiar su equilibrio y dirigir sus movimientos con un mando a distancia. El resultado fue efectivo, pero también encendió alarmas por los riesgos.

La protagonista es Perri, una creadora de contenido con formación en psicología, que mostró cómo logró alterar su percepción del movimiento mediante estimulación eléctrica aplicada detrás de la oreja. El sistema actúa sobre el nervio vestibular, responsable del equilibrio.

Así fue como "hackeó" su cerebro

Según explicó en sus redes, el aparato funciona enviando pequeñas descargas que “engañan” al cerebro. “He hackeado mi equilibrio”, aseguró en un video donde detalla que utilizó un joystick de play para enviar distintas señales y modificar la sensación de dirección.

Para realizar la prueba, se colocó un sensor en la parte posterior de la oreja y lo conectó mediante un cable al joystick. Al recibir determinadas señales, su cerebro interpretaba que debía inclinarse o moverse, incluso cuando ella intentaba caminar en línea recta o permanecer quieta.

En el video se observa que, si el mando se mueve hacia la izquierda, su cuerpo responde en esa misma dirección.

Consecuencias: fuertes mareos y dolores

El experimento no quedó ahí. Perri también conectó el dispositivo a un videojuego de carreras con la intención de experimentar físicamente los giros y la tracción del auto en pantalla. Cada vez que el auto doblaba, su cuerpo reaccionaba al mismo tiempo.

La experiencia, sin embargo, no terminó bien: sufrió mareos y fuertes dolores de cabeza.

Tras mostrar los resultados, lanzó una advertencia a sus seguidores. Pidió que no intenten copiarlo y reconoció que puede ser peligroso si no se toman precauciones. Señaló que este tipo de estimulación puede tener consecuencias negativas si se utiliza sin control.

