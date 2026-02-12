Por accidente, una mujer casi "robó" a Rihanna en un supermercado

Mientras la cantante realizaba sus compras, una anciana distraída tomó su carrito. La confusión quedó registrada en video y se convirtió en viral.

Rihanna fue protagonista de un divertido momento mientras realizaba sus compras en un supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos. El episodio quedó registrado y el video rápidamente fue compartido en redes sociales. En el clip se puede ver a la cantante fuera de su vida de lujos y realizando sus compras del hogar.

En las imágenes, se observa a Rihanna vestida de negro, eligiendo distintos productos en el área de frutas y verduras. La artista se encuentra acompañada por su equipo de seguridad. Mientras colocaba sus alimentos, una mujer mayor que también se encontraba en el lugar tomó por error el carrito de compras de la cantante. Esta confusión se convirtió en viral.

Embed lloro una señora confundiendo su carrito del supermercado con el de RIHANNA pic.twitter.com/f90qJrN0wn — juandi (@poxelse) February 11, 2026 Al advertir la situación, la mujer quedó sorprendida al descubrir que el carrito pertenecía a la intérprete de “Diamonds”. Lejos de incomodarse, Rihanna reaccionó con humor y continuó con sus compras con una sonrisa. La señora, visiblemente apenada, ofreció disculpas y también terminó riéndose del malentendido.

El video generó una fuerte repercusión entre los usuarios, que destacaron no solo el divertido momento, sino además muchos resaltaron la presencia en el establecimiento. “Me gustó ver a una famosa cantante multimillonaria hacer su propia compra. Esto no se ve a menudo.”, comentó un usuario. “Siendo multimillonaria y va al súper jajaj la amo”, escribió otro.

Quién es la cantante confirmada para el show de Copacabana Aunque Rihanna fue mencionada como una de las posibles figuras para encabezar el gran concierto gratuito “Todo Mundo no Rio” (Todos en Río), finalmente se confirmó que la artista principal será Shakira.