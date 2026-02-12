12 de febrero de 2026 - 19:25

Por accidente, una mujer casi "robó" a Rihanna en un supermercado

Mientras la cantante realizaba sus compras, una anciana distraída tomó su carrito. La confusión quedó registrada en video y se convirtió en viral.

Rihanna vivió una inesperado situación en un supermercado.&nbsp;

Rihanna vivió una inesperado situación en un supermercado. 

Foto:

Por Redacción

Rihanna fue protagonista de un divertido momento mientras realizaba sus compras en un supermercado de Los Ángeles, Estados Unidos. El episodio quedó registrado y el video rápidamente fue compartido en redes sociales. En el clip se puede ver a la cantante fuera de su vida de lujos y realizando sus compras del hogar.

Leé además

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

Por Redacción Espectáculos
El Efecto Bad Bunny: las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

El "efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl

Por Redacción Mundo

En las imágenes, se observa a Rihanna vestida de negro, eligiendo distintos productos en el área de frutas y verduras. La artista se encuentra acompañada por su equipo de seguridad. Mientras colocaba sus alimentos, una mujer mayor que también se encontraba en el lugar tomó por error el carrito de compras de la cantante. Esta confusión se convirtió en viral.

Embed

Al advertir la situación, la mujer quedó sorprendida al descubrir que el carrito pertenecía a la intérprete de “Diamonds”. Lejos de incomodarse, Rihanna reaccionó con humor y continuó con sus compras con una sonrisa. La señora, visiblemente apenada, ofreció disculpas y también terminó riéndose del malentendido.

El video generó una fuerte repercusión entre los usuarios, que destacaron no solo el divertido momento, sino además muchos resaltaron la presencia en el establecimiento. “Me gustó ver a una famosa cantante multimillonaria hacer su propia compra. Esto no se ve a menudo.”, comentó un usuario. “Siendo multimillonaria y va al súper jajaj la amo”, escribió otro.

Quién es la cantante confirmada para el show de Copacabana

Aunque Rihanna fue mencionada como una de las posibles figuras para encabezar el gran concierto gratuito “Todo Mundo no Rio” (Todos en Río), finalmente se confirmó que la artista principal será Shakira.

Shakira
Shakira despidió a su sobrino en plena gira mundial.

Shakira despidió a su sobrino en plena gira mundial.

La cantante colombiana se presentará en el show gratuito en la playa de Copacabana en 2026 que se realizará el 2 de mayo. El evento en ediciones anteriores contó con la presencia de Madonna en 2024 y Lady Gaga el año pasado.

La expectativa por la posible presencia de la cantante en Copacabana había comenzado semanas atrás. A comienzos de año, publicaciones de fanáticos en redes sociales y menciones en sitios especializados en música señalaron que Shakira era la elegida para el tradicional evento masivo frente al mar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

bad bunny en argentina: a dias del show historico en el super bowl actuara en nuestro pais

Bad Bunny en Argentina: a días del show histórico en el Super Bowl actuará en nuestro país

Por Redacción Espectáculos
Una influencer crea una canción viral a partir de las críticas que recibe de sus seguidores. 

Una influencer transformó los comentarios de los haters en un temazo musical

Por Redacción
Un ciclista se detuvo en plena ruta 11 para rescatar a un animal y luego recibió una ola de críticas. 

Rescató a un pato que estaba en la ruta, el video se convirtió en viral, pero recibió miles de críticas

Por Redacción
Turistas creyeron que era una fiesta de recibimiento y comenzaron a bailar durante una movilización. 

Bombos y confusión: turistas chinos se cruzaron con una protesta gremial y pensaron que era una fiesta

Por Redacción