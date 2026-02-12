12 de febrero de 2026 - 08:42

El "efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl

El "Benitobowl" hizo que las consultas en EE. UU. alzanzaran picos de 63.000 búsquedas diarias, impulsando a casi un millón de estadounidenses a explorar el idioma.

El Efecto Bad Bunny: las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

El "Efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El show del pasado domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara trascendió las fronteras del deporte. Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista hispanohablante en encabezar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl LX, y el impacto fue inmediato: las búsquedas para "aprender español" en Estados Unidos crecieron un 178%.

Leé además

Con Kendall Jenner a la cabeza qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl y avalaron su mensaje político

Por Redacción Espectáculos
Colaboración entre Bad Bunny y Adidas.

Tras el Super Bowl, Bad Bunny presentó las BadBo 1.0, su nueva línea de zapatillas

Por Redacción Espectáculos

Según un informe de la plataforma global de aprendizaje Preply, el interés por el idioma ya venía en alza. En la previa del evento, el tráfico de búsquedas ya había escalado un 89% por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 consultas. Sin embargo, tras la actuación, la cifra se disparó a picos de 63.000 búsquedas diarias.

Bad Bunny - Super Bowl
El

El "Efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

Para millones de espectadores, el show, bautizado en redes como “Benitobowl”, representó el primer contacto real y masivo con el español en horario estelar, sin traducciones ni adaptaciones.

Bad Bunny presentó una puesta en escena cargada de símbolos: desde campos de caña de azúcar, mesas de dominó, banderas e instrumentos tradicionales puertorriqueños.

Embed

"Vimos un aumento del 178% en las búsquedas... los espectadores estaban más que entretenidos: estaban inspirados para conectarse con el idioma detrás del momento", explicó Sofia Tavares, directora de marca de la plataforma.

El estudio estima que este impulso cultural podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses buscando recursos formales para aprender español. Esto representa un incremento proyectado del 200% vinculado directamente a los 13 minutos que el puertorriqueño estuvo sobre el escenario.

Además, las plataformas como Duolingo reportaron un aumento del 35% en la actividad de sus usuarios durante y después del partido que disputaron los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Bad Bunny y Lady Gaga en Super Bowl
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el casamiento fue real y legal: los detalles de la boda en el show de bad bunny en el super bowl 2026

El casamiento fue real y legal: los detalles de la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Por Redacción Espectáculos
super bowl 2026: que estrellas subieron al escenario junto a bad bunny y el duro tweet de donald trump

Super Bowl 2026: qué estrellas subieron al escenario junto a Bad Bunny y el duro tweet de Donald Trump

Por Redacción Espectáculos
El Super Bowl de Bad Bunny

El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Por Astrid Moreno Dione
no se guardo nada: nicole neumann reacciono los looks mas impactantes de los premios grammy

No se guardó nada: Nicole Neumann reaccionó los looks más impactantes de los Premios Grammy

Por Redacción Espectáculos