El "Benitobowl" hizo que las consultas en EE. UU. alzanzaran picos de 63.000 búsquedas diarias, impulsando a casi un millón de estadounidenses a explorar el idioma.

El "Efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl.

El show del pasado domingo en el Levi's Stadium de Santa Clara trascendió las fronteras del deporte. Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista hispanohablante en encabezar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl LX, y el impacto fue inmediato: las búsquedas para "aprender español" en Estados Unidos crecieron un 178%.

Según un informe de la plataforma global de aprendizaje Preply, el interés por el idioma ya venía en alza. En la previa del evento, el tráfico de búsquedas ya había escalado un 89% por encima de los niveles habituales, alcanzando las 43.000 consultas. Sin embargo, tras la actuación, la cifra se disparó a picos de 63.000 búsquedas diarias.

Bad Bunny - Super Bowl El "Efecto Bad Bunny": las búsquedas para aprender español se dispararon un 178% tras el Super Bowl. Para millones de espectadores, el show, bautizado en redes como “Benitobowl”, representó el primer contacto real y masivo con el español en horario estelar, sin traducciones ni adaptaciones.

Bad Bunny presentó una puesta en escena cargada de símbolos: desde campos de caña de azúcar, mesas de dominó, banderas e instrumentos tradicionales puertorriqueños.

Embed "the only thing more powerful than hate is love"



bad bunny shouts out all the countries in america

pic.twitter.com/JR5kF8x7I7 — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026 "Vimos un aumento del 178% en las búsquedas... los espectadores estaban más que entretenidos: estaban inspirados para conectarse con el idioma detrás del momento", explicó Sofia Tavares, directora de marca de la plataforma.