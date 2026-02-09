Qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl y avalaron su mensaje político

Bad Bunny volvió a convertir su puesta en escena en un manifiesto cultural al llevar “La Casita” al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl . El artista invita famosos internacionales a compartir el escenario que recrea una vivienda típica de la isla. Sin embargo, no fueron las únicas figuras presentes: también recibió apoyo desde las gradas.

El casamiento fue real y legal: los detalles de la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Las gradas del estadio ofrecieron su propio espectáculo con una verdadera concentración de celebridades internacionales que dijeron presente tanto por el partido como por el show de medio tiempo.

Con Kendal Jenner a la cabeza qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Entre los asistentes más destacados se encontraban la actriz colombiana Sofía Vergara, los músicos Justin Bieber , Beyoncé y Jay-Z (además de su hija Blue Ivy), el extenista Roger Federer y el actor Adam Sandler . Desde sus ubicaciones en las tribunas, todos ellos siguieron de cerca la jornada y aportaron al clima de gala y exclusividad que distingue a este evento global.

Jay-Z y su hija Blue Ivy Carter en el Super Bowl de Bad Bunny

Uno de los episodios que más repercusión tuvo en redes sociales fue la aparición de Kim Kardashian junto al piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton . Sin embargo, quien se robó el protagonismo fue Kendall Jenner, expareja de Benito, que bailó de la mando de Hailey Bieber y cerca de Jon Bon Jovi.

Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente, Ricky Martin y Lady Gaga expresaron públicamente su admiración por el concierto. Varios de ellos, además, formaron parte del espectáculo sobre un escenario cargado de referencias a Puerto Rico y a la identidad cultural del artista .

Lady Gaga, quien compartió escenario con el cantante, publicó un mensaje en Instagram en el que definió su participación como “un gran honor” y agradeció a Benito Antonio Martínez Ocasio por la invitación.

Ricky Martin, por su parte, reconoció el impacto emocional del momento y celebró la experiencia junto a ambos artistas, destacando la intensidad de lo vivido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladyydidii_/status/2020758958051315838?s=20&partner=&hide_thread=false para los del fandom que os dedicáis a desprestigiar a Benito besos de la propia Rosalía que por encima lo tacha de leyenda para que os pique mas pic.twitter.com/JESnZdpi1w — (@ladyydidii_) February 9, 2026

La española Rosalía también se sumó a los elogios con una historia en redes sociales en la que calificó a Bad Bunny como una “leyenda”, mientras que Cardi B, presente como invitada especial aunque sin cantar, le dedicó un mensaje de felicitación.

Residente, amigo cercano del músico, compartió imágenes de ambos abrazados y expresó su orgullo por el recorrido artístico del boricua.

Los reconocimientos trascendieron incluso los límites del género urbano. Desde el ámbito del pop-country, Kacey Musgraves destacó el impacto cultural del show con un comentario irónico en la red X, mientras que artistas como Doechii, Jennifer Lopez y Shakira también celebraron la actuación a través de sus redes sociales.

“La Casita” de Bad Bunny

Durante la presentación, “La Casita” reunió a celebridades como el actor chileno Pedro Pascal, quien apareció vestido en tonos claros, en sintonía con la estética elegida por el músico. También se pudo ver a Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Young Miko y la influencer estadounidense Alix Earle, entre otras personalidades del espectáculo mientras bailaban los temas del artista.

Las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl.

En la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico en 2025, ese mismo espacio recibió a figuras como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y el director Darren Aronofsky. La versión presentada en el Super Bowl respetó ese espíritu y trasladó la esencia del proyecto a uno de los escenarios más vistos del mundo.