Qué famosos fueron a ver a Bad Bunny en el Super Bowl y avalaron su mensaje político

Las gradas del estadio ofrecieron su propio espectáculo con una verdadera concentración de celebridades internacionales que dijeron presente tanto por el partido como por el show de medio tiempo.
Entre los asistentes más destacados se encontraban la actriz colombiana Sofía Vergara, los músicos Justin Bieber, Beyoncé y Jay-Z (además de su hija Blue Ivy), el extenista Roger Federer y el actor Adam Sandler. Desde sus ubicaciones en las tribunas, todos ellos siguieron de cerca la jornada y aportaron al clima de gala y exclusividad que distingue a este evento global.
Uno de los episodios que más repercusión tuvo en redes sociales fue la aparición de Kim Kardashian junto al piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Sin embargo, quien se robó el protagonismo fue Kendall Jenner, expareja de Benito, que bailó de la mando de Hailey Bieber y cerca de Jon Bon Jovi.
Rosalía y Residente: apoyo en redes sociales para Bad Bunny
Músicos como Rosalía, Cardi B, Residente, Ricky Martin y Lady Gaga expresaron públicamente su admiración por el concierto. Varios de ellos, además, formaron parte del espectáculo sobre un escenario cargado de referencias a Puerto Rico y a la identidad cultural del artista.
Lady Gaga, quien compartió escenario con el cantante, publicó un mensaje en Instagram en el que definió su participación como “un gran honor” y agradeció a Benito Antonio Martínez Ocasio por la invitación.
Ricky Martin, por su parte, reconoció el impacto emocional del momento y celebró la experiencia junto a ambos artistas, destacando la intensidad de lo vivido.
La española Rosalía también se sumó a los elogios con una historia en redes sociales en la que calificó a Bad Bunny como una “leyenda”, mientras que Cardi B, presente como invitada especial aunque sin cantar, le dedicó un mensaje de felicitación.
Residente, amigo cercano del músico, compartió imágenes de ambos abrazados y expresó su orgullo por el recorrido artístico del boricua.
Los reconocimientos trascendieron incluso los límites del género urbano. Desde el ámbito del pop-country, Kacey Musgraves destacó el impacto cultural del show con un comentario irónico en la red X, mientras que artistas como Doechii, Jennifer Lopez y Shakira también celebraron la actuación a través de sus redes sociales.
En la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico en 2025, ese mismo espacio recibió a figuras como LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricky Martin, Austin Butler, Jon Hamm, Kylian Mbappé, Isabela Merced, Dafne Keen y el director Darren Aronofsky. La versión presentada en el Super Bowl respetó ese espíritu y trasladó la esencia del proyecto a uno de los escenarios más vistos del mundo.