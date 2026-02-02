Premios Grammy 2026: quiénes ganaron, los récords en una gala histórica y el galardón para Argentina

2 de febrero de 2026 - 09:51

La 68ª edición de los Premios Grammy marcó un quiebre en la historia de la ceremonia. Con Taylor Swift y Beyonce fuera de la ecuación, el gran ganador de la noche fue Kendrick Lamar. Además, los latinos hicieron historia: el puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio a Álbum del Año y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso también recibieron una estatuilla.

La gala distinguió a las producciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, con un total de 95 categorías, y dejó hitos para el rap, el pop, la música latina y el K-pop.

Kendrick Lamar transformó cinco de sus nueve nominaciones en premios, incluida Grabación del Año, un logro que lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Además, su álbum GNX fue elegido Mejor Álbum de Rap. Esto lo convirtió en el rapero más premiado en la historia de los Grammy.

Otro momento histórico fue el triunfo de “Golden”, interpretada por el grupo ficticio Huntr/x de KPop Demon Hunters, que se quedó con el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Se trata del primer Grammy para el K-pop, un hito para la industria global.

Bad Bunny hizo historia y Billie Eilish rompió un récord

En una noche clave para la música latina, Bad Bunny ganó el premio a Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”, uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia. El artista puertorriqueño sumó tres estatuillas y llegó a los Grammys como una de las máximas figuras globales, días antes de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros artistas en ganar tres veces el Grammy a Canción del Año, gracias a Wildflower. El logro refuerza su lugar como uno de los dúos creativos más premiados de la última generación.

Un Grammy se viene para Argentina

Ca7riel y Paco Amoroso coronaron un año consagratorio al quedarse con el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino. El dúo, que alcanzó proyección internacional tras su recordado Tiny Desk y llevó su disco “Papota” por escenarios de todo el mundo, cerró así el proyecto más ambicioso de sus carreras.

Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica: los amamos”, expresó Paco al subir al escenario para recibir la estatuilla.

Fieles a su impronta excéntrica, los artistas llegaron a Los Ángeles con un look coordinado en tonos beige, peinados audaces y lentes a juego. Algunos especulan que se viene una nueva era “Sen” y que ironizará el autodescubrimiento; así como lo hicieron con su llegada a la fama.

Lista de los ganadores de los Grammys 2026

  • Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Grabación del Año: Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • Canción del Año: Wildflower – Billie Eilish & Finneas
  • Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

Pop

  • Mejor Interpretación Vocal Pop Solista: Messy – Lola Young
  • Mejor Álbum Pop Vocal: Mayhem – Lady Gaga
  • Mejor Grabación Dance/Pop: Abracadabra – Lady Gaga
  • Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Rap y R&B

  • Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar
  • Mejor Canción de Rap: TV Off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
  • Mejor Colaboración Rap/Cantada: Luther – Kendrick Lamar & SZA
  • Mejor Álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas
  • Mejor Canción R&B: Folded – Kehlani

Música Latina

  • Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Mejor Álbum Pop Latino: Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces – Gloria Estefan

Rock y Alternativo

  • Mejor Álbum de Música Alternativa: Songs of a Lost World – The Cure
  • Mejor Álbum de Rock: Never Enough – Turnstile
  • Mejor Canción Rock: As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails
  • Mejor Álbum Rock o Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Otros destacados

  • Productor del Año (No Clásico): Cirkut
  • Compositora del Año (No Clásico): Amy Allen
  • Mejor Video Musical: Anxiety – Doechii
  • Mejor Álbum Electro/Dance: Eusexua – FKA twigs

