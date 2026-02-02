Premios Grammy 2026: quiénes ganaron, los récords en una gala histórica y el galardón para Argentina

La 68ª edición de los Premios Grammy marcó un quiebre en la historia de la ceremonia. Con Taylor Swift y Beyonce fuera de la ecuación, el gran ganador de la noche fue Kendrick Lamar. Además, los latinos hicieron historia: el puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio a Álbum del Año y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso también recibieron una estatuilla.
La gala distinguió a las producciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, con un total de 95 categorías, y dejó hitos para el rap, el pop, la música latina y el K-pop.
Kendrick Lamar transformó cinco de sus nueve nominaciones en premios, incluida Grabación del Año, un logro que lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Además, su álbum GNX fue elegido Mejor Álbum de Rap. Esto lo convirtió en el rapero más premiado en la historia de los Grammy.
Otro momento histórico fue el triunfo de “Golden”, interpretada por el grupo ficticio Huntr/x de KPop Demon Hunters, que se quedó con el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Se trata del primer Grammy para el K-pop, un hito para la industria global.
Bad Bunny hizo historia y Billie Eilish rompió un récord
En una noche clave para la música latina, Bad Bunny ganó el premio a Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”, uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia. El artista puertorriqueño sumó tres estatuillas y llegó a los Grammys como una de las máximas figuras globales, días antes de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.
Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros artistas en ganar tres veces el Grammy a Canción del Año, gracias a Wildflower. El logro refuerza su lugar como uno de los dúos creativos más premiados de la última generación.
Un Grammy se viene para Argentina
Ca7riel y Paco Amoroso coronaron un año consagratorio al quedarse con el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino. El dúo, que alcanzó proyección internacional tras su recordado Tiny Desk y llevó su disco “Papota” por escenarios de todo el mundo, cerró así el proyecto más ambicioso de sus carreras.
“Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica: los amamos”, expresó Paco al subir al escenario para recibir la estatuilla.