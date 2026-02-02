Premios Grammy 2026: quiénes ganaron, los récords en una gala histórica y el galardón para Argentina

La 68ª edición de los Premios Grammy marcó un quiebre en la historia de la ceremonia. Con Taylor Swift y Beyonce fuera de la ecuación, el gran ganador de la noche fue Kendrick Lamar . Además, los latinos hicieron historia: el puertorriqueño Bad Bunny se llevó el premio a Álbum del Año y los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso también recibieron una estatuilla.

Con 6 capítulos en Netflix: la serie alemana que es más oscura que "Dark" y que no podrás olvidar

Tras las críticas: Disney reescribirá el final de una popular saga sobre el universo

La gala distinguió a l as producciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025 , con un total de 95 categorías, y dejó hitos para el rap, el pop, la música latina y el K-pop.

Kendrick Lamar transformó cinco de sus nueve nominaciones en premios , incluida Grabación del Año, un logro que lo posiciona como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Además, su álbum GNX fue elegido Mejor Álbum de Rap. Esto lo convirtió en el rapero más premiado en la historia de los Grammy.

Otro momento histórico fue el triunfo de “Golden” , interpretada por el grupo ficticio Huntr/x de KPop Demon Hunters, que se quedó con el premio a Mejor Canción Escrita para Medios Visuales. Se trata del primer Grammy para el K-pop, un hito para la industria global.

En una noche clave para la música latina, Bad Bunny ganó el premio a Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos” , uno de los reconocimientos más importantes de la ceremonia. El artista puertorriqueño sumó tres estatuillas y llegó a los Grammys como una de las máximas figuras globales, días antes de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny orgullo latino con "Debí Tirar Más Fotos" Bad Bunny orgullo latino con “Debí Tirar Más Fotos” gentileza

Billie Eilish y Finneas se convirtieron en los primeros artistas en ganar tres veces el Grammy a Canción del Año, gracias a Wildflower. El logro refuerza su lugar como uno de los dúos creativos más premiados de la última generación.

Un Grammy se viene para Argentina

Ca7riel y Paco Amoroso coronaron un año consagratorio al quedarse con el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino. El dúo, que alcanzó proyección internacional tras su recordado Tiny Desk y llevó su disco “Papota” por escenarios de todo el mundo, cerró así el proyecto más ambicioso de sus carreras.

“Estamos muy agradecidos por esta oportunidad. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y a toda Latinoamérica: los amamos”, expresó Paco al subir al escenario para recibir la estatuilla.

Ca7riel y Paco Amoroso los argentinos que se trajeron un Grammy a casa. Ca7riel y Paco Amoroso los argentinos que se trajeron un Grammy a casa. gentileza

Fieles a su impronta excéntrica, los artistas llegaron a Los Ángeles con un look coordinado en tonos beige, peinados audaces y lentes a juego. Algunos especulan que se viene una nueva era “Sen” y que ironizará el autodescubrimiento; así como lo hicieron con su llegada a la fama.

Lista de los ganadores de los Grammys 2026

Álbum del Año: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Grabación del Año: Luther – Kendrick Lamar & SZA

Canción del Año: Wildflower – Billie Eilish & Finneas

Mejor Artista Nuevo: Olivia Dean

Pop

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista: Messy – Lola Young

Mejor Álbum Pop Vocal: Mayhem – Lady Gaga

Mejor Grabación Dance/Pop: Abracadabra – Lady Gaga

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Rap y R&B

Mejor Álbum de Rap: GNX – Kendrick Lamar

Mejor Canción de Rap: TV Off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Mejor Colaboración Rap/Cantada: Luther – Kendrick Lamar & SZA

Mejor Álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas

Mejor Canción R&B: Folded – Kehlani

Música Latina

Mejor Álbum de Música Urbana: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Mejor Álbum Pop Latino: Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Tropical Latino: Raíces – Gloria Estefan

Rock y Alternativo

Mejor Álbum de Música Alternativa: Songs of a Lost World – The Cure

Mejor Álbum de Rock: Never Enough – Turnstile

Mejor Canción Rock: As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails

Mejor Álbum Rock o Alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Otros destacados