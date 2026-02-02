Quiénes son "Los Hermanos Lucero", los niños folcloristas que Soledad Pastorutti subió a Cosquín

Tal como ocurrió hace 30 años con Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, dos adolescentes de San Luis vivieron su propio debut soñado en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín . Lo hicieron el sábado pasado de la mano de la cantante de Arequito y sobre el emblemático escenario mayor. "Los Hermanos Lucero" dieron el salto más importante de su corta carrera.

Thiago, de 14 años, y Tobías, de 16, entraron a paso tímido al escenario Atahualpa Yupanqui , alentados por la artista que les hacía un gesto de invitación con la mano. Sin embargo, se despejaron de toda sensación de nerviosismo y timidez cuando sumaron sus voces a la reconocible interpretación de La Sole “De mi madre” , zamba que compuso Chango Rodríguez.

El encuentro fue pasadas las 3 de la madrugada, en medio de una intensa lluvia que no apagó el fervor del público, ni la energía de la honoraria revoleadora de ponchos.

En su show, que funcionó como una suerte de festejo por su 30° aniversario, la cantante de Arequito sumó invitados y compartió escenario con su hermana Natalia , con quien interpretó clásicos del repertorio popular tras recordar el verso del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos”.

A paso lento, pero seguros de la gran interpretación y con la premura de que la lluvia no rompa la ilusión; los adolescentes zambaron junto a La Sole y Nati. Así, los cuatro hermanos se calzaron el tema a los hombros.

Entre pausas instrumentales, la folclorista remarcaba el talento de los pequeños puntanos y alentaba al público para que les diera una oportunidad. Mientras tanto, los jóvenes aprovechaban para darles sendos saludos a las hermanas Pastorutti.

“Nos mojamos un poquitito nada más”, aclaró La Sole y los acompañó al borde del escenario. “Es para que la gente los conozca y los escuche, todo de ustedes”, razonó. Y “Los hermanitos Lucero”, como les dicen en su tierra natal cariñosamente, hicieron lo propio.

La humildad de los grandes y el agradecimiento de los sanluiseños

Al finalizar la presentación, visiblemente emocionado, Thiago Lucero agradeció la oportunidad: “Antes de partir quiero agradecer a Soledad, a toda la gente que trabaja detrás de este festival y a mi familia, que me está acompañando en esta noche tan hermosa. Muchas gracias, Cosquín”.

La respuesta de Soledad fue celebrada por el público: “Genios totales. Hay mucha juventud en el folclore, hay que buscar nomás”, expresó. Y contó que tienen un tercer hermano más chiquito que también canta e invitó a los hermanos a dejar sus redes para que los empiecen a seguir.

Al finalizar la presentación, en Instagram, el dúo volvió a agradecer la oportunidad: “Noche emocionante. un placer pisar el escenario de @aquicosquinok y poder acompañar a una grande del folclore cómo es @sole_pastorutti gracias por pensar en nosotros, por tenernos en cuenta y repetir su historia, para nosotros con 16 y 14 años es llegar lejos. Gracias por su humildad, las amamos”

El año pasado, Tobías Lucero ya había compartido el escenario con Soledad Pastorutti en la segunda noche del Festival del Valle del Sol, en Villa de Merlo. Juntos, interpretaron "Calle Angosta", de Los Chalchaleros, que habla de la ciudad de Villa Mercedes.