2 de febrero de 2026 - 11:56

Murió trágicamente a los 30, fue ignorado en su época y hoy es viral gracias a TikTok

Una obra maestra de 1994 acaba de entrar al Hot 100 de Billboard por primera vez. Conocé por qué la voz de Jeff Buckley está atrapando a millones de jóvenes en todo el mundo.

Aunque Jeff Buckley murió, “Lover, You Shouldve Come Over” volvió a ser hit luego de 30 años.

Aunque Jeff Buckley murió, “Lover, You Should've Come Over” volvió a ser hit luego de 30 años.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Si bien el músico Jeff Buckley murió, logró el objetivo que persiguió en vida: entrar en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Este fenómeno, impulsado por una viralización masiva en TikTok y un nuevo documental, está obligando a la industria a repensar cómo los "fantasmas" musicales regresan hoy.

Leé además

Los gatos naranjas, conocidos por su personalidad única, guardan un secreto en su ADN.

Fin del misterio: el descubrimiento científico que explica por qué los gatos naranjas tienen un ADN único

Por Sofía Serelli
Esta estudiante de secundaria creó un gel innovador que elimina los microplásticos. 

Tiene 14 años, creó un gel revolucionario y logró eliminar el 93% de los microplásticos del agua

Por Cristian Reta

La industria musical asiste a un evento agridulce. "Lover, You Should've Come Over", una pieza central del álbum Grace (1994), ha debutado en el puesto número 97 de las listas de éxito estadounidenses. Lo sorprendente es que Buckley, un artista perfeccionista que luchó con su propia fama, nunca había alcanzado esta métrica de popularidad comercial mientras estuvo vivo.

El impacto de TikTok: por qué esta canción es viral ahora

El auge del tema se centra en el uso de su puente emocional: "It's never over / My kingdom for a kiss upon her shoulder". Según los datos recopilados, la canción alcanzó 3,8 millones de reproducciones en solo una semana durante el mes de enero de 2026. Aunque los videos de TikTok no cuentan directamente para las posiciones de las listas, arrastran a los usuarios hacia las plataformas de streaming, que sí impactan en Billboard.

image

Este fenómeno se ha visto reforzado por otros factores clave:

  • El documental "It's Never Over": Estrenado recientemente, ofrece una mirada íntima a la vida del cantante con grabaciones nunca vistas.
  • La búsqueda de autenticidad: Los nuevos oyentes conectan con la súplica cruda y desesperada de Buckley por una relación rota.
  • Tendencia histórica: Otros clásicos de los 90, como "Let Down" de Radiohead, también han experimentado ingresos tardíos en las listas gracias a la misma plataforma.

Una muerte trágica y el dilema del "fantasma digital"

La historia de Jeff Buckley terminó abruptamente en 1997, cuando murió por ahogamiento accidental en el río Wolf, un afluente del Mississippi, a los 30 años. En aquel momento, se encontraba en Memphis preparándose para grabar su segundo álbum de estudio. Su voz, capaz de dejar al público sin habla, se apagó antes de alcanzar su máximo potencial comercial.

image

Sin embargo, su regreso a los charts abre un debate ético sobre la "resurrección" digital. Hoy en día, la inteligencia artificial permite crear "clones digitales" de personas fallecidas, manifestándose en hologramas o chatbots que dicen cosas que el difunto nunca expresó.

A diferencia de las reanimaciones artificiales polémicas, como las de Robert Kardashian o el holograma de Tupac, el éxito actual de Buckley es orgánico y surge de la conexión emocional de una nueva audiencia con su material original.

image

Este resurgimiento no solo afecta la nostalgia, sino que tiene consecuencias prácticas en el mercado. El álbum Grace ha vuelto a entrar en el Billboard 200, superando incluso su pico de ventas original. Esto revela que en la era digital la muerte ya no es el final de una carrera, sino a veces el inicio de un legado que espera el eco digital adecuado para volver a brillar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La clave que atrae la riqueza también está en mantener la planta sana.

Dónde ubicar una planta de romero en casa para atraer la riqueza

Por Lucas Vasquez
Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba un arreglo desde un techo

Por Redacción Policiales
Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán  

Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

Por Redacción Policiales
Nazareno Cruz Otamendi, el intendente de la localidad de Quehué murió este sábado a causa de un accidente vial. 

Un intendente de La Pampa murió en un accidente vial

Por Redacción Sociedad