28 de enero de 2026 - 09:54

Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

El hecho ocurrió alrededor de las 8 en calle Tabanera s/n, en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 92, Tunuyán. La víctima fue identificada como C. L. R, de 76 años.

Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán &nbsp;

Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán

 

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 76 años perdió la vida este miércoles por la mañana luego de un incendio registrado en su vivienda ubicada en Colonia Las Rosas, Tunuyán.

Leé además

 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales
Tormenta en Mendoza.

Lo que la tormenta nos dejó: árboles caídos y hasta un incendio por dos transformadores en cortocircuito

Por Redacción Sociedad

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un foco ígneo en un domicilio situado en calle Tabanera s/n, en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 92. Al arribar al lugar, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) constató el incendio y dio inmediata intervención a Bomberos de la Policía y a Bomberos Voluntarios.

Según informaron familiares de la víctima, el hombre, identificado como C. L. R., utilizaba oxígeno domiciliario debido a una enfermedad respiratoria crónica y padecía EPOC. Además, indicaron que en ocasiones anteriores ya se habían producido incendios en la vivienda, presuntamente relacionados con el hábito de fumar en el interior del inmueble.

Como consecuencia del siniestro, el hombre falleció en el lugar. Personal de Bomberos continuaba trabajando en la zona y se dio intervención a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, a fin de determinar las causas del incendio.

En la causa interviene la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio en la cancha de Boca.

Incendio frente a la cancha de Boca: cuatro personas atendidas y un restaurante evacuado

Por Redacción Policiales
chau cargadores portatiles: lufthansa prohibira usar power banks en sus vuelos desde 2026

Chau cargadores portátiles: Lufthansa prohibirá usar power banks en sus vuelos desde 2026

Por Cristian Reta
Daños parciales tras un incendio en una bodega de La Legua. (ilustrativa)

Incendio en la ex Bodega Bertona de Maipú: un galpón sufrió daños parciales

Por Redacción Policiales
dos menores fueron detenidos tras intentar robar motos en capital

Dos menores fueron detenidos tras intentar robar motos en Capital

Por Redacción Policiales