Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

El hecho ocurrió alrededor de las 8 en calle Tabanera s/n, en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 92, Tunuyán. La víctima fue identificada como C. L. R, de 76 años.

Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán

Un hombre de 76 años perdió la vida este miércoles por la mañana luego de un incendio registrado en su vivienda ubicada en Colonia Las Rosas, Tunuyán.

El hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un foco ígneo en un domicilio situado en calle Tabanera s/n, en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 92. Al arribar al lugar, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) constató el incendio y dio inmediata intervención a Bomberos de la Policía y a Bomberos Voluntarios.

Según informaron familiares de la víctima, el hombre, identificado como C. L. R., utilizaba oxígeno domiciliario debido a una enfermedad respiratoria crónica y padecía EPOC. Además, indicaron que en ocasiones anteriores ya se habían producido incendios en la vivienda, presuntamente relacionados con el hábito de fumar en el interior del inmueble.

Como consecuencia del siniestro, el hombre falleció en el lugar. Personal de Bomberos continuaba trabajando en la zona y se dio intervención a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes, a fin de determinar las causas del incendio.

En la causa interviene la Ayudante Fiscal, Dra. Secondini, quien dispuso las medidas de rigor.