Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba un arreglo desde un techo

La víctima fatal tenía 45 años. Ocurrió en el Barrio Piccione de Coquimbito, Maipú. Vecinos aseguran que habría estado realizando un arreglo en un poste de luz.

Un hombre de 45 años falleció durante la madrugada de este viernes luego de recibir una descarga eléctrica en Maipú, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 0.10, en el Barrio Piccione de Coquimbito, cuando un llamado al 911 alertó que un vecino había sufrido una electrocución y se encontraba inconsciente.

Al arribar al lugar, personal policial de la Comisaría 35 constató que el hombre se hallaba sobre una medianera, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios para poder acceder y asistirlo. De acuerdo al testimonio de vecinos, la víctima habría estado realizando un arreglo en un poste de luz, momento en el que recibió una descarga eléctrica y cayó sobre una estructura de hierros.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento del hombre, identificado como H. M.

En el caso intervino la Oficina Fiscal a cargo de la fiscal Claudia Nisoria, quien dispuso la actuación de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y del Grupo TEN, mientras se investigan las circunstancias del trágico episodio.