Rescataron 26 aves protegidas en cautiverio en Guaymallén: actúa la Justicia por tenencia ilegal

La Policía Rural realizó dos procedimientos durante controles preventivos. Se dispuso la inmediata incautación e identificación de los moradores involucrados.

En distintos controles realizados en Guaymallén, autoridades detectaron la presencia de aves silvestres mantenidas ilegalmente en cautiverio dentro de viviendas particulares. Los operativos derivaron en el secuestro de 26 ejemplares y en actuaciones judiciales contra los responsables.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Rural, con intervención del área de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Tras constatar que se trataba de especies protegidas, se dispuso su incautación y la identificación de los moradores involucrados.

Tenencia ilegal de aves silvestres Uno de los casos se registró en una vivienda ubicada en calle Serpa. Allí, los efectivos observaron varias jaulas de alambre con aves en su interior. Tras entrevistar al morador, se constató que las especies estaban protegidas por la Ley 22421.

En ese lugar se secuestró ejemplares como un siete cuchillos, un cardenal copete colorado y un rey del bosque, además de las jaulas de alambre utilizadas para mantenerlos.

El otro operativo se desarrolló en calle Buenos Aires, donde también el personal detectó jaulas con aves en el interior de la vivienda. Como resultado, se secuestraron 14 jilgueros dorados, un siete cuchillos, tres tordos músicos, dos tordos chaqueños, dos zorzales chalchaleros y un corbatita.

Las jaulas de alambre también fueron secuestradas. En ambos casos intervino el ayudante fiscal en turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes y la individualización de los moradores.