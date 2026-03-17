17 de marzo de 2026 - 14:50

Rescataron 26 aves protegidas en cautiverio en Guaymallén: actúa la Justicia por tenencia ilegal

La Policía Rural realizó dos procedimientos durante controles preventivos. Se dispuso la inmediata incautación e identificación de los moradores involucrados.

Secuestran 26 aves silvestres tras detectar tenencia ilegal en viviendas de Guaymallén.

Secuestran 26 aves silvestres tras detectar tenencia ilegal en viviendas de Guaymallén.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En distintos controles realizados en Guaymallén, autoridades detectaron la presencia de aves silvestres mantenidas ilegalmente en cautiverio dentro de viviendas particulares. Los operativos derivaron en el secuestro de 26 ejemplares y en actuaciones judiciales contra los responsables.

Leé además

El proyecto contempla la construcción de una tercera trocha y nuevas obras viales en el tramo que atraviesa el departamento de Guaymallén.

Tercera trocha en el Acceso Este: fijaron la fecha de la audiencia pública para el tramo en Guaymallén
Un joven de 19 años fue detenido durante la noche del domingo en Guaymallén luego de una persecución policial.

Intentó escapar de un control policial en una moto robada y terminó chocando contra una parada de micro

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía Rural, con intervención del área de Fauna de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque. Tras constatar que se trataba de especies protegidas, se dispuso su incautación y la identificación de los moradores involucrados.

Tenencia ilegal de aves silvestres

Uno de los casos se registró en una vivienda ubicada en calle Serpa. Allí, los efectivos observaron varias jaulas de alambre con aves en su interior. Tras entrevistar al morador, se constató que las especies estaban protegidas por la Ley 22421.

En ese lugar se secuestró ejemplares como un siete cuchillos, un cardenal copete colorado y un rey del bosque, además de las jaulas de alambre utilizadas para mantenerlos.

El otro operativo se desarrolló en calle Buenos Aires, donde también el personal detectó jaulas con aves en el interior de la vivienda. Como resultado, se secuestraron 14 jilgueros dorados, un siete cuchillos, tres tordos músicos, dos tordos chaqueños, dos zorzales chalchaleros y un corbatita.

Las jaulas de alambre también fueron secuestradas. En ambos casos intervino el ayudante fiscal en turno, quien dispuso las actuaciones correspondientes y la individualización de los moradores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen: una mujer resulto herida tras chocar contra un camion y un arbol

Guaymallén: una mujer resultó herida tras chocar contra un camión y un árbol

Alumbrado público en el distrito Villa Nueva, Guaymallén. Foto: Archivo

Guaymallén abastecerá a 40 mil luminarias con su primer parque solar: qué ahorro tendrá en la tarifa de luz

susto en el acceso este: un auto se incendio por completo en plena marcha

Susto en el Acceso Este: un auto se incendió por completo en plena marcha

El colapso del colector cloacal que afectó a tres distritos en Guaymallén.

La respuesta de Aysam tras los colapsos cloacales en Guaymallén: anuncio de obras