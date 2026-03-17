Buscan a un hombre de 83 años que fue visto por última vez hace una semana en Rodeo de la Cruz

José Teodoro Masso fue visto por última vez el 11 de marzo en Rodeo de la Cruz. Piden colaboración urgente para dar con su paradero.

José Teodoro Masso fue visto por última vez el 11 de marzo en Rodeo de la Cruz. Piden colaboración urgente para dar con su paradero.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, solicitó la difusión de un pedido de averiguación de paradero para dar con José Teodoro Masso, un hombre de 83 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de marzo.

Según informaron en el comunicado oficial, el hombre fue visto por última vez durante la noche en la localidad de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén.

De acuerdo a los datos incorporados en el expediente, Masso es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello blanco, no posee tatuajes y presenta una lesión en el codo izquierdo, lo que podría ayudar a su identificación.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita localizarlo.

En caso de tener datos sobre su paradero o haberlo visto, se pide comunicarse de manera inmediata al 911.