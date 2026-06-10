10 de junio de 2026 - 20:44

Robaron e incendiaron un contenedor en Palmira, se filmaron y difundieron el video en redes sociales

El hecho ocurrió en el barrio Ciudad de Palmira. Los autores prendieron fuego un contenedor de residuos y registraron la secuencia con sus teléfonos celulares. Desde el municipio advirtieron sobre los daños ocasionados y pidieron denunciar este tipo de hechos al 911.

Incendiaron un contenedor en Palmira, se filmaron y difundieron el video en redes sociales.

Incendiaron un contenedor en Palmira, se filmaron y difundieron el video en redes sociales.

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Captura de video
Por Enrique Pfaab

Un nuevo episodio de vandalismo contra bienes públicos se registró en las últimas horas en Palmira, donde un grupo de jóvenes incendió un contenedor destinado a la recolección de residuos y posteriormente difundió imágenes del hecho a través de las redes sociales.

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Según informaron desde la Municipalidad de General San Martín, el ataque ocurrió en el barrio Ciudad de Palmira y provocó importantes daños materiales en uno de los recipientes utilizados para el servicio de recolección de basura.

Un servicio que afecta a todos

Desde la comuna señalaron que este tipo de conductas no solo genera pérdidas económicas, sino que también perjudica directamente a los vecinos que utilizan esos contenedores para depositar sus residuos.

Además del daño material, las autoridades remarcaron el riesgo que implicó el incendio, tanto por la propagación de las llamas como por el humo generado en una zona urbana.

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"Se trata de bienes públicos que prestan un servicio esencial y que pertenecen a toda la comunidad", indicaron desde el municipio.

Preocupación por la conducta de los jóvenes

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que los propios autores registraron el momento del incendio y compartieron las imágenes en redes sociales.

Para las autoridades, el episodio refleja un problema vinculado con la convivencia ciudadana y la falta de respeto por los espacios y recursos que son utilizados por todos los vecinos.

En ese sentido, solicitaron la colaboración de las familias para reforzar entre los adolescentes y jóvenes la importancia del cuidado del patrimonio público y el respeto por las normas básicas de convivencia.

Cómo denunciar

Desde la Municipalidad recordaron que cualquier hecho de vandalismo o daño contra bienes públicos debe ser denunciado de inmediato al 911, con el objetivo de facilitar la intervención policial y la identificación de los responsables.

Las autoridades insistieron en que la participación de los vecinos resulta fundamental para prevenir este tipo de situaciones y proteger los recursos que están destinados al servicio de toda la comunidad.

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