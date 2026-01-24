Un intendente de La Pampa murió en un accidente vial

Nazareno Cruz Otamendi , el intendente de Quehué, localidad de la provincia de La Pampa, murió este sábado a causa de un accidente vial ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18.

Otamendi se dirigía hacia la costa atlántica junto a su esposa y dos hijos. Al momento del accidente, el intendente viajaba acompañado por sus amigos que realizan una caravana de los tres vehículos con dirección a la costa.

En la madrugada de este sábado se recibió la denuncia. Los agentes al llegar, encontraron a personal sanitario de Ataliva Roca y el doctor Joao Taborda, confirmó la muerte del intendente.

El siniestro que dejó como saldo la muerte del Nazareno Cruz Otamendi, ocurrió cerca de las 6 cuando a un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario, se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja” e impactó con el lateral izquierdo de la camioneta Fiat Strada, donde viajaba el mandatario con su familia.

Actualmente, el conductor del camión permanece demorado, bajo la figura de homicidio culposo, en General Acha para avanzar en la causa, aunque desde la Policía de La Pampa afirmaron al diario La Arena que “no se constató intención de abandonar la escena”.

El chofer del camión declaró ante la Policía que desconocía el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron.” La Fiscalía ordenó el secuestro de los vehículos y el peritaje completo de la grúa.

La familia del intendente se encuentra a salvo

Según información del portal del diario La Arena, la esposa del jefe comunal, Pamela Sieira, alcanzó a maniobrar la camioneta y pudo evitar una tragedia mayor al sacar el vehículo de la banquina, lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Pamela Sieira comentó al medio local: “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina“. Luego la mujer se contactó con el 101 para pedir auxilio.

Tras el hecho, la mujer y sus dos hijos fueron trasladados inicialmente al Hospital de General Acha y luego a la posta sanitaria de Quehué. Aunque no presentaban lesiones visibles, Sieira permanecía en estado de shock"Solo recuerdo el golpe... Nazareno no reaccionaba" repitió ante los agentes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López.

Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona permaneció interrumpida por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, utilizó un posteo a través de su cuenta en X, para despedir al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi.