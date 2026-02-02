2 de febrero de 2026 - 12:24

"ICE out" en los Grammys 2026: la unión de Billie Eilish, Justin Bieber y otros famosos contra Trump

Además, Bad Bunny, Kehlani y más cantantes expresaron su repudio durante sus discursos al momento de ser galardonados.

Cantantes como Billie Eilish y Justin Bieber usaron unos pines en su vestuario contra Donald Trump

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Desde su llegada al evento, numerosos artistas lucieron pines con la consignaICE Out”, en rechazo a los operativos de control migratorio. Fueron Justin Bieber, nominado por su álbum “Swag”, y Hailey Bieber, además de Billie Eilish y Finneas, quienes en las últimas semanas ya habían expresado públicamente su postura crítica frente al accionar del organismo.

“Nadie es ilegal en tierra robada”, denunció Billie Eilish

Embed - BILLIE EILISH & FINNEAS O'CONNELL Win SONG OF THE YEAR | 2026 GRAMMYs

“Nadie es ilegal en tierra robada. Fuck Ice. Es lo único que quiero decir”, expresó la exitosa artista que ganó por su tema “Wildflower”.

A su turno, la británica Olivia Dean, distinguida como Mejor Nueva Artista del Año, también aprovechó el escenario para reivindicar la historia migrante de su familia. “Estoy aquí como la nieta de una inmigrante. Soy el resultado de su valentía”, expresó la cantante, en un mensaje que fue leído como una defensa de las comunidades migrantes y rápidamente circuló en redes sociales.

Discursos de protesta en los Grammys 2026

La protesta también se trasladó al interior de la ceremonia. Kehlani, al recibir el premio a Mejor Interpretación de R&B por “Folded” durante la gala previa de los Grammy, lanzó un contundente “F–k ICE” y apareció luego con el pin en la alfombra roja. A la iniciativa se sumaron figuras históricas como Jimmy Jam, Brandi Carlile y otros referentes de la industria musical.

El trasfondo del reclamo está marcado por una fuerte controversia política y social: en enero, la indignación pública creció tras la muerte de dos civiles en Minneapolis, durante operativos llevados adelante por agentes de inmigración. Si bien el gobierno sostuvo que se trató de actos de defensa propia, sectores sociales y organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa versión a partir de videos registrados por testigos.

El tema volvió a resonar cuando Bad Bunny recibió el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos. En su discurso, el artista fue directo: “Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, expresó ante una ovación.

Embed - BAD BUNNY Wins BEST MÚSICA URBANA ALBUM | 2026 GRAMMYs

El tono político y el humor ácido también estuvieron presentes de la mano de Trevor Noah, conductor de la ceremonia, quien no dejó pasar la llamativa ausencia de Nicki Minaj. Durante su monólogo, el comediante recordó que la rapera había aparecido días antes en un evento junto al presidente estadounidense Donald Trump, donde se declaró “su fan número uno”.

Embed - Trevor Noah takes aim at Jeff Bezos' wedding, Nicki Minaj's Trump support in Grammys 2026 monologue

Fiel a su estilo, Noah ironizó la situación con una imitación del mandatario: “Nicki sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes. De hecho, Nicki, yo tengo el trasero más grande, lo tengo. Todo el mundo lo dice”, lanzó, desatando carcajadas en el recinto.

