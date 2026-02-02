Con 8 episodios: la serie romántica de piratas que es furor en Netflix y tiene a un actor de "Gossip Girl"

La producción, un romance de época, revive un éxito de 1976. Fantasía, romance y acción en una sola historia.

Una nueva serie romántica de piratas llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma. La producción combina época, romance y un reconocido actor de la recordada serie juvenil "Gossip Girl" (responsable de varios suspiros allá por 2009).

Se trata de “Sandokan” cuenta con 8 episodios y está protagonizada por Can Yaman (Sandokan), Alanah Bloor (Marianna) y el gran Ed Westwick (Lord Brooke), quien interpretó a Chuck Bass en "Gossip Girl" y fue el dueño de una de las más épicas historias de romance moderno adolescente.

De qué trata la nueva serie de Netflix El mítico príncipe malayo convertido en pirata es interpretado por el galán turco Can Yaman, una de las figuras más populares de la televisión europea. Lo acompañan el italiano Alessandro Preziosi como Yáñez, su inseparable aliado, y la británica Alanah Bloor en el rol de Lady Marianne, la hija de un alto funcionario del Imperio Británico y el gran amor imposible de Sandokan.

La trama retoma el corazón del relato creado por Emilio Salgari: un príncipe despojado de su reino que se convierte en pirata y enemigo acérrimo del colonialismo británico. El odio entre bandos se ve atravesado por un romance prohibido que desata persecuciones, batallas navales y conflictos morales. Acción, exotismo, amores imposibles y mar abierto son los ingredientes que explican su éxito.

La historia sitúa la acción en el sudeste asiático del siglo XIX, la serie fue rodada en escenarios reales . Las escenas que recrean Mompracem corresponden en realidad a la isla Reunión, en el océano Índico, mientras que gran parte del rodaje se realizó en Calabria, además de parques nacionales del Lazio, rincones poco conocidos de Toscana y los estudios de Cinecittà y Lux Vide, lo que le da a la producción un aire cinematográfico.