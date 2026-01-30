Un político libertario cuestionó a Netflix por la película que hará Santiago Mitre sobre la dictadura

La producción, protagonizada por Peter Lanzani, cuenta la historia de un militar infiltrado en Abuelas de Plaza de Mayo.

Un político de La Libertad Avanza criticó a Netflix por la nueva película de Santiago Mitre.

Antes incluso de que se conozca su título o fecha de estreno, la nueva película que Santiago Mitre prepara para Netflix sobre la última dictadura cívico-militar ya quedó envuelta en una fuerte polémica con un político. Un referente del espacio libertario cuestionó públicamente el proyecto.

El largometraje, protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, será un thriller político centrado en la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos de familiares que reclamaban por personas detenidas-desaparecidas, en específico las Abuelas de Plaza de Mayo.

La producción fue anunciada por Netflix a través de sus canales oficiales y marca el regreso de Mitre a una temática que ya había abordado con éxito internacional en “Argentina, 1985” que estuvo nominada al Oscar por Mejor Película Internacional.

El guion será escrito por el propio Mitre junto al cineasta Mariano Llinás, y contará con la participación de Peter Lanzani, quien ya había trabajado con el director en la película sobre el Juicio a las Juntas.

Críticas de un político libertario El cuestionamiento más directo llegó desde el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, quien puso en duda la necesidad de volver a narrar historias vinculadas a la dictadura.