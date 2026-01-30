Un político libertario cuestionó a Netflix por la película que hará Santiago Mitre sobre la dictadura

El largometraje, protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani, será un thriller político centrado en la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos de familiares que reclamaban por personas detenidas-desaparecidas, en específico las Abuelas de Plaza de Mayo.
La producción fue anunciada por Netflix a través de sus canales oficiales y marca el regreso de Mitre a una temática que ya había abordado con éxito internacional en “Argentina, 1985” que estuvo nominada al Oscar por Mejor Película Internacional.
El guion será escrito por el propio Mitre junto al cineasta Mariano Llinás, y contará con la participación de Peter Lanzani, quien ya había trabajado con el director en la película sobre el Juicio a las Juntas.
El cuestionamiento más directo llegó desde el diputado libertario Alejandro Bongiovanni, quien puso en duda la necesidad de volver a narrar historias vinculadas a la dictadura.
"Me parece que ese limón ya no da jugo", comentó en X, ex Twitter, mientras reposteaba el anuncio de Netflix.
Sus declaraciones se sumaron a una serie de discursos que, desde sectores alineados con La Libertad Avanza, plantean una mirada crítica o revisionista sobre los consensos construidos en torno al terrorismo de Estado.
“Estuve en la cárcel cuando militaba en la Juventud Peronista”
Patricia Bullrich recordó que estuvo en prisión porque los militantes del partido “fueron muy combatidos durante el golpe militar” y reveló: “Me divertí mucho, salí antes de la dictadura, después se puso bravo”. pic.twitter.com/qnYlUWdPbJ
Hace poco Patricia Bullrich volvió a referirse a su juventud militante en una entrevista. Allí recordó su participación en el peronismo durante los años 70 y relató que pasó un tiempo detenida, al señalar que los militantes del partido fueron duramente perseguidos tras el golpe militar.
Además, afirmó que recuperó la libertad antes de la etapas más crudas del régimen y lanzó una frase que generó impacto: “Me divertí mucho, salí antes de la dictadura, que después se puso más bravo”.