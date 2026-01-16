El mal momento de Soledad Pastorutti en Jesús María 2026: "Había mucho en juego"

El "Huracán de Arequito" fue vencido por el temporal de lluvia en la madrugada del viernes en el Festival de Jesús María. Es que Soledad Pastorutti debió despedirse antes de tiempo del escenario Martín Fierro porque las condiciones de seguridad no se lo permitían, además de poner en riesgo a los miles de espectadores.

Cuando llevaba casi una hora de recital, la Sole tuvo que recortar su show en el momento en que realizaba un enganchado de carnavalitos que habían puesto a bailar al público en la madrugada. Después de "Vienes y te vas" y "Llorando se fue", a la cantante l e comunicaron que debía parar el show y despedirse del público, poniendo fin al festival.

“Por razones de estricta seguridad, y debido a que las condiciones climáticas afectan la técnica del evento, se suspende el resto de la jornada. Informaremos próximamente sobre la posibilidad de reprogramar el show de los artistas que restaban actuar”, anunciaron a la 1.35 desde la organización de Jesús María, mientras la gente iba saliendo del predio inundado.

La Sole, que durante el recital invitó a exparticipantes de su equipo en La Voz Argentina , lamentó decir adiós sin cantar los últimos éxitos planeados en el repertorio.

Después de la fiesta bajo la lluvia, la artista de 45 años terminó enfundada en una bandera argentina, saludando a sus fans al pie del escenario antes de irse apurada por el diluvio. "Pido perdón", decía la Sole, entre triste e impotente por lo ocurrido, en una presentación previa a los 30 años en Cosquín.

En las redes sociales, los fanáticos destacaron el gesto de Soledad de seguir lo que más se pudo. Lamentablemente será hasta el año que viene.

"Las suspensiones de este tipo siempre son técnicas, peligra la gente. El público fue lo más de lo más. Yo quería seguir cantando, pero tenía que respetar y había mucho en juego. Se cortó la consola y no pudimos terminar la última que nos pidieron", expresó Soledad en diálogo posterior con Cadena 3.

Este viernes es la noche con entradas agotadas debido a la presentación del Chaqueño Palavecino y la visita especial del presidente Javier Milei al anfiteatro José Hernández.

La visita de Milei a Jesús María se da en una edición especial del festival, la número 60. Se esperan cerca de 30.000 personas en el predio, un contexto inusual para el libertario, que hasta ahora evitó este tipo de eventos multitudinarios.

En la misma noche también subirán al escenario El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

El horario del Presidente en Jesús María también rompe la lógica habitual. Según la información que maneja el área de Seguridad de Córdoba, que colabora con la custodia presidencial, el avión presidencial arribará entre las 22 y las 23 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella.

Desde allí, Milei se trasladará en helicóptero hasta Jesús María, con una llegada prevista alrededor de la medianoche al estadio. Aún queda definirse cómo será el ingreso.