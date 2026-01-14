Dos muertes en Jesús María: jinetes aplastados por sus caballos y coincidencias que cambiaron las reglas

Dos fechas separadas por una década quedaron marcadas para siempre en la historia del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María . Se trata de las dos muertes de jinetes más recientes que siempre ponen en discusión los riesgos de una tradición que arrastra años de acusaciones y denuncias por maltrato animal.

Los fallecimientos de Alfredo Spíndola (2010) y Norberto Cossutta (2020) ocurrieron entre el 13 y 14 de enero como consecuencia del aplastamiento por sus caballos durante las jineteadas.

En ambos casos, la fatalidad se produjo en circunstancias muy similares. En 2010, perdió la vida el jinete misionero Alfredo Spíndola ; diez años después, Norberto Cossutta, representante de la provincia de Catamarca , sufrió un accidente mortal durante su presentación.

Otra coincidencia que conmociona e s el horario en el que se produjeron los accidentes . Se registraron pocos minutos antes de las 22 : el de Spíndola ocurrió alrededor de las 21.50 , mientras que el de Cossutta se produjo cerca de las 21.45, según las crónicas periodísticas de La Voz.

También los unía una historia personal similar. Para ambos era su primera participación en el Festival de Jesús María.

En los dos episodios, los jinetes fueron trasladados de urgencia a un centro de salud cercano, donde permanecieron bajo atención médica intensiva. Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de ambos a raíz de un paro cardiorrespiratorio, consecuencia de múltiples traumatismos y lesiones óseas de extrema gravedad.

La muerte de Alfredo Spíndola que cambió las reglas en Jesús María

Alfredo Spíndola tenía 23 años y un hijo de apenas un año. Era jinete suplente de su delegación Misiones y no estaba destinado a competir. Finalmente, ocupó el lugar de su compañero Juan Bilbao durante la noche del miércoles 13 de enero de 2010. Poco después de las 21.30, “Puchito”, como le decían al hombre, se montó a El Doradillo, el caballo con el que iba a competir.

Sin embargo, ni bien le soltaron el reservado a Spíndola, el caballo se arqueó para atrás, lo aplastó y lo dejó tendido e inconsciente a escasos metros del palenque uno. Fue el entonces locutor Carlos Franco quien salió a dar la explicación oficial de su fallecimiento y, posteriormente, la decisión de la delegación misionera de retirarse de la competencia acompañada por el resto por lo que se suspendió, también, la jineteada de la noche siguiente.

Tras la muerte de Spíndola, el Festival atravesó un proceso de cambios profundos. Además de cerrar un acuerdo extrajudicial con su familia por una indemnización de $500.000, la organización inició una etapa de revisión interna con el objetivo de recomponer la confianza de los jinetes y reforzar las condiciones de seguridad dentro del campo de doma.

Uno de los primeros ejes fue la selección de las tropillas. Se avanzó en criterios más estrictos para evitar la presencia de los llamados caballos “plaga”, aquellos animales que se rehúsan al corcovo y se dejan caer.

En paralelo, se introdujeron ajustes clave en el reglamento, vinculados a las condiciones mínimas en las que deben desarrollarse las jineteadas y la implementación de controles de alcoholemia previos a cada monta.

La reorganización también incluyó mejoras económicas. Se actualizaron los premios para los campeones y el municipio de Jesús María creó el reconocimiento “Alfredo Spíndola”, que consiste en una estadía de diez días para quienes, por obtener el primer puesto, acceden a representar a la delegación local.

La tragedia se repitió diez años después con Norberto Cossutta

Norberto Cossutta era de Deán Funes pero vivía hacía muchos años en Catamarca por lo que viajó a Jesús María a representar a esta última provincia. Tenía 40 años y un hijo de nueve.

Se trataba de su debut en el campeonato de doma y competía en la categoría basto con encimera. De acuerdo al testimonio de un integrante de la delegación, el accidente se habría originado apenas salió del palenque, cuando perdió uno de los estribos y, con ello, el equilibrio que terminó desencadenando la caída.

El trágico hecho de su vida le llegó ese lunes 13 de enero de 2020 alrededor de las 21.45, cuando perdió el control durante la monta y terminó en el suelo. En la caída, el caballo rodó sobre su cuerpo y le provocó un severo aplastamiento en la zona abdominal.

El comunicado oficial por parte de la organización, que confirmó su deceso en horas de la madrugada, relató: “ Se lo operó de urgencia, estabilizándose la pelvis, se requieren varias transfusiones de sangre y plasma para revertir el cuadro de hipotensión severa, pasa a la Unidad de Terapia Intensiva y en el postquirúrgico inmediato presenta una paro cardiorrespiratorio irreversible sin responder a las maniobras de resucitación y produciéndose el deceso a las 2.50 del día 14 de enero de 2020”.