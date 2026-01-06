"Irrespetuoso e irresponsable": feroz cruce entre Los 4 de Córdoba y el conductor del Festival de Deán Funes

Lo que debía ser una noche de celebración del folclore terminó envuelta en polémica. En pleno Festival de Deán Funes , uno de los eventos más emblemáticos del verano cordobés, el grupo folclórico “Los 4 de Córdoba ” fue interrumpido por el conductor del evento y los músicos no dudaron en pararle el carro: “Irrespetuoso e irresponsable” .

Sin embargo, el cruce siguió al día siguiente... y fuera del escenario.

Todo comenzó el domingo pasado cuando el locutor del festival, Ariel Muñoz, subió al escenario para dar por finalizado el espectáculo , a pesar de que la agrupación todavía tenía dos canciones más previstas.

No era la primera vez que intervenía durante el show, lo que generó un visible malestar entre los músicos.

Víctor Hugo Godoy, voz del conjunto, reaccionó en el momento y expresó su enojo frente al público . “Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya”, lanzó, mientras intentaba continuar con la presentación.

Aunque Muñoz, con un gesto de sorpresa y los brazos abiertos, intentó explicar que solo cumplía órdenes de la organización, Godoy fue contundente y explicó que les habían dado 35 minutos para presentarse. “Vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo. No nos dejás cantar”, contraatacó

“Irrespetuoso e irresponsable”

Tras interpretar “Soy cordobés sí señor”, el cantante volvió a tomar el micrófono y profundizó su descargo. “Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable”, dijo con ironía.

Visiblemente enfurecido, remarcó que en los 57 años de trayectoria ininterrumpida del grupo jamás habían vivido una situación similar. “Nunca en nuestra historia alguien subió a cortarnos en plena actuación”, subrayó el miembro de Los 4 de Córdoba.

Las explicaciones el día después y el enojo de Los 4 de Córdoba

Luego del episodio, Ariel Muñoz aseguró que no fue una decisión personal y que el acata los horarios pautados previamente por la organización. “Yo no manejo los tiempos del escenario. En ningún momento uno quiere causar molestia a un artista”, explicó.

En diálogo con la radio de Córdoba “Mira el Norte”, el locutor sostuvo que nadie les hizo señas desde producción y que su segunda salida al escenario fue interpretada como un corte abrupto, pero, en realidad, les estaba marcando una directiva del festival.

Sin embargo, lejos de calmarse, el conflicto continuó al día siguiente. El cantante de Los 4 de Córdoba explicó a "Cadena 3": “Jamás vimos una cosa como la de anoche. Aparece un muchacho haciendo una arenga inoportuna. A nosotros nos pagan para cantar, no para que alguien se meta en medio del show pidiendo aplausos”.

Además, sostuvo que el grupo había interpretado siete canciones y que, de no haber sido interrumpidos, habrían cerrado normalmente su presentación.