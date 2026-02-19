Sin Bandera pasó por Mendoza y volvió a enamorar.

La excusa formal del tour es la presentación de un nuevo disco "Escenas". Pero lo que ocurrió en el Arena Maipú fue otra cosa: un viaje sin escalas hacia esa lista interminable de baladas románticas que marcaron a fuego la primera década de los 2000. Sin Bandera no vino a probar nada. Vino a confirmar su idilio con el público local y ha dejar en claro que la música romántica también tiene un espacio.

El marco fue ideal. Un Arena Maipú colmado, dispuesto a cantar cada verso interpretado por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris. Y así fue. Durante 23 canciones, un repaso generoso por 25 años de carrera, que incluyó dos de sus nuevas canciones del album, el público mendocino sostuvo el show casi tanto como el dúo. Porque si algo quedó claro es que el fenómeno Sin Bandera no es solo musical: es emocional.

sin bandera mendoza 2 Desde los primeros acordes, la noche tomó forma de ritual. Intimo y sereno. Arrancó con el tema De Viaje, siguió con Y te amo más y Tocame. El show no se trató de una repetición nostálgica. Hubo arreglos, matices actuales, un sonido más pulido y contemporáneo en clásicos como "Sirena", "Amor Real", "Kilómetros, entre otros.

El vino también tuvo su lugar en la noche: no solo como símbolo inevitable de Mendoza, sino como tema recurrente en las intervenciones del dúo, que en más de una ocasión hizo referencia a la identidad local. Sin embargo, uno de los gestos más celebrados fue el guiño directo a la escena musical mendocina. Entre el público se encontraba Felipe Staiti, histórico integrante de Enanitos Verdes, y Noel Schajris pidió un aplauso para él. El guitarrista se puso de pie, saludó al estadio.

Sin bandera Felipe Staiti Durante “Dime que sí”, como ya es un clásico en sus conciertos, una pareja mendocina, Franco y Ailén, se comprometió frente a miles de personas. El nuevo álbum Escenas tuvo su presentación en Mendoza. Leonel y Noel cantaron su primer sencillo, “Qué culpa tiene ella” y “Nunca”, y ambas evidencian una nueva etapa compositiva.