Sin Bandera llega con un show a Mendoza este miércoles y quedan las últimas entradas

Sin Bandera , el dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris, vuelve a la Argentina en el marco de su gira internacional Escena Tour, con una fecha destacada en Mendoza.

El concierto será este miércoles 18 de febrero, a las 21, en el Arena Maipú Stadium, donde interpretarán las canciones de su más reciente trabajo discográfico, "Escenas", junto a los clásicos que marcaron a generaciones.

Las últimas entradas se encuentran disponibles a través de Ticketek y en la boletería del estadio. Los clientes de Banco Galicia podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés con tarjeta Visa.

"Escenas", el séptimo álbum de estudio de Sin Bandera, marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria del dúo romántico más influyente de Latinoamérica. El disco, compuesto por diez canciones, propone un recorrido por escenas, momentos y experiencias que definen la vida emocional de las personas, abordadas desde la sensibilidad característica de García y Schajris.

El material fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, y grabado en Nashville con la participación de reconocidos músicos internacionales como Aaron Sterling, Mark Hill, Todd Lombardo, Justin Ostrander y Alex Wright.

El focus track del álbum es “Nunca”, una canción que retrata la primera desilusión amorosa y el quiebre emocional que implica. Con una melodía luminosa que contrasta con la tristeza de su letra, se convierte en uno de los temas más profundos del disco y en el segundo sencillo oficial. Previamente, el lanzamiento de “¿Qué culpa tiene ella?” alcanzó el puesto número uno en la radio pop de México, consolidando el vínculo del dúo con su público.

Captura de pantalla 2026-02-18 101924

La gira por Argentina comenzó el 13 y 14 de febrero con funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, estuvo en Rosario y mañana continuará en Córdoba, celebrando además 25 años de trayectoria musical.

El repertorio incluirá canciones emblemáticas como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Mientes tan bien” y “Suelta mi mano”, junto a las nuevas composiciones de "Escenas", en un show íntimo y emotivo que invita a revivir la historia de una banda fundamental del pop latino.