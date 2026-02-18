Festival de Viña del Mar: el día que Xuxa sufrió el peor show de su vida y una argentina le salvó la noche

Fue con Xuxa una de las veces que el Festival de Viña del Mar mostró su cara más amarga, la que le da el título de “El monstruo”. A días de que inicie una nueva entrega en el anfiteatro de la Quinta Vergara, todavía está latente el recuerdo de una de las presentaciones más duras que vio el escenario chileno : la de la brasileña y que solo pudo remontar una cantante argentina.

El 19 de febrero del 2000, en pleno show en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Xuxa, quien aclaró que no era cantante sino animadora infantil, realizaba su segunda presentación en el escenario chileno (la primera fue en 1990), pero sin imaginarse que terminaría con obscenidades y abucheos de parte del público.

En plena presentación, “La Reina de los Bajitos” intentó entender qué estaba coreando el público en su tema “Ilarié” . Probó un par de veces hasta que decidió acercarle el micrófono a uno de los espectadores para despejar dudas. Lo que escuchó la dejó paralizada.

El clásico “oh, oh, oh” de su hit había sido reemplazado por un grosero “chu-pa-ló” , coreado por miles de personas. Al comprender el doble sentido, reaccionó con desconcierto: “Ah, tiene doble sentido, entonces no me gusta”, explicó visiblemente dolida.

En cuanto terminó su presentación, le dijo al público: “Yo no soy cantante ni tengo voz para esto, tal vez en otra vida. Mi idea era que se quedaran bien y felices, que jueguen un poco con una persona que solamente es una animadora brasileña que intenta hablar su idioma”.

Embed - Xuxa, Grandes éxitos, Festival de Viña 2000 Festival de Viña 2000">

La artista dejó el escenario con el rostro notablemente contrariado; fue entonces cuando el histórico animador Antonio Vodanovic la convenció de regresar. “¿Podemos hacer el coro de ‘Ilarié’?”, le preguntó ante el público. “Claro, pensé que no me querían”, respondió ella mientras se quebraba en llanto.

Ante esa reacción, el público la recibió finalmente con un aplauso. “El monstruo se hizo grande y la abrazó”, alentó Vodanovic. A pesar del clima hostil, los conductores consultaron al público si debía recibir la Gaviota de Plata, el galardón que se otorga en el evento. Contra todo pronóstico, la mayoría respondió que sí. Xuxa recibió el premio entre lágrimas, pero minutos después lo devolvió a la organización.

Más que enojo, Xuxa mostró tristeza, sobre todo porque su hija Sasha, de apenas un año y medio, estaba presente durante la escena.

Xuxa junto a su hija Sasha en el Festival de Viña del Mar. Xuxa junto a su hija Sasha en el Festival de Viña del Mar. gentileza

La cantante argentina que salvó el Festival de Viña del Mar tras el fracaso de Xuxa

Con el clima aún incómodo por Xuxa, una Soledad Pastorutti, de 19 años, se subió al escenario aquella noche del año 2000.

Aunque el público estaba tibio, no dudaron en subir carteles a favor de la folclorista argentina; en respuesta, la cantante, con poncho, bombacha gaucha y sombrero de ala ancha, interpretó “Que nadie sepa mi sufrir”.

Embed - Soledad Pastorutti Viña del Mar 2000 completisimo

Media hora duró su presentación y, para el momento del revoleo del poncho, que realizó junto a su hermana Natalia en “A Don Ata”, poco quedaba del tenso momento con Xuxa. Se llevó la antorcha de plata y oro, desatando aplausos y júbilo de los chilenos.

“Soy una persona muy exigente, pero creo que el público es siempre difícil. Después de la primera canción estuvo todo muy bien”, aportó la joven Sole en la entrevista posterior al show.