El radioteatro llega a Mendoza: el Club Bredeston Cárpena abrirá sede y lanzará talleres intensivos

Funcionará en Mendoza una sede de esta escuela de radioteatro y artes escénicas, con distintos talleres en distintas disciplinas, desde el doblaje hasta actuación ante cámara.

La Escuela de Radioteatro y Artes Escénicas Club Bredeston Cárpena anunció la apertura de una nueva sede en la ciudad de Mendoza, marcando así el inicio de una nueva etapa institucional en la provincia. La propuesta comenzará con talleres intensivos abiertos a la comunidad y continuará durante 2026 con una amplia oferta formativa en distintas disciplinas de la actuación.

El Club Bredeston Cárpena nació en la ciudad de Buenos Aires a partir del profundo amor por la docencia y la actividad actoral de Lorena Bredeston y Luciana Cárpena, herederas del linaje artístico que da nombre a la institución. Desde sus inicios, el proyecto tiene como objetivo la formación integral de actores y actrices, tanto de quienes buscan ejercer la profesión como de quienes se acercan al teatro y al radioteatro como espacio de expresión, encuentro, alegría y bienestar.

Tras numerosas experiencias pedagógicas y artísticas compartidas con la comunidad mendocina, la escuela decidió afianzarse en la provincia e inaugurar una sede propia. A partir de marzo, el espacio ofrecerá talleres de radioteatro, doblaje, teatro para adolescentes, teatro para adultos, actuación ante cámara y dramaturgia, entre otras propuestas, dictadas por profesionales de la escena local que se destacan en cada especialidad.

Las primeras actividades serán talleres intensivos presenciales de radioteatro y radionovela, a cargo de las propias fundadoras. El primero se realizará el 13 de marzo, de 18 a 21 horas, y estará abierto a todo público mayor de 18 años. El segundo tendrá lugar el 14 de marzo, de 9 a 18 horas, y estará destinado a personas con experiencia previa en el género radioteatral. En paralelo, ya se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres regulares que comenzarán en abril, en el marco del ciclo Talleres 2026 – Sede Mendoza.

La nueva sede del Club Bredeston Cárpena funcionará en las instalaciones del Colegio Andino, ubicado en San Martín 2160, Ciudad de Mendoza.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 261 6353459 (preferentemente por WhatsApp) o a través de Instagram en @club.bredestoncarpena.