En Aconcagua Radio: Guaymallén inició un operativo para retirar casi 400 autos abandonados de la vía pública

En diálogo con Aconcagua Radio , Gonzalo Agüero, subdirector de Servicios Comunitarios y Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén , confirmó que el departamento puso en marcha un operativo para retirar vehículos abandonados de la vía pública. Según el primer relevamiento oficial, estiman que hay “entre 300 y 400 autos abandonados distribuidos en distintos puntos del departamento”.

“Sí, así es. Primero el relevamiento que tenemos, hemos dado cuenta que tenemos entre 300 y 400 autos abandonados distribuidos en distintos puntos del departamento que cumplen con estas características de abandonados”, explicó el funcionario.

Agüero detalló que el procedimiento se activa por dos vías: controles municipales y denuncias vecinales. “Tenemos doble vía de determinación. Primero están los inspectores del área recorriendo los distintos distritos que tengan asignados y, en segunda instancia, también puede ser por reclamos de los vecinos, de las delegaciones o por cualquier vía habilitada del municipio”, señaló.

Una vez recibido el reclamo o detectado el rodado, un inspector verifica que cumpla con las condiciones de abandono y se notifica al titular para que lo retire. “Se le da un plazo al titular para que lo retire. Vencido ese plazo y si hace caso omiso a la notificación de retiro del vehículo, procedemos a esta medida de despeje de la calzada y de la vía pública”, afirmó.

En los primeros días del operativo ya se trasladaron 15 vehículos a la playa municipal de secuestro. “Los primeros dos días de iniciar el programa hemos trasladado 15 vehículos que ya cumplían con estas características de haber sido previamente notificados y emplazados. Ante el reiterado incumplimiento de los titulares, hemos procedido a retener el vehículo”, precisó.

Contaminación e inseguridad

El funcionario explicó que la medida no solo apunta a ordenar el espacio público, sino también a reducir riesgos ambientales y hechos delictivos.

“Lo que hemos detectado es no solo la contaminación ambiental que provoca un vehículo de estas características, ya sea por el derrame de fluidos, sino que en varios casos contribuye a la inseguridad de la zona porque es usado como escondite de personas o para almacenar elementos que han sido sustraídos o que tengan algún tipo de participación en algún hecho delictivo”, indicó.

También reconoció que en algunos sectores se registran desarmes ilegales de autos abandonados. “En la zona este por ahí es medio esa problemática que se da. Queda el vehículo en la vía pública y, al no ser retirado o no tener control por parte del titular, se presta para este tipo de maniobra delictiva”, explicó.

Retiro voluntario y compactación

Según Agüero, en muchos casos los propios titulares retiran el vehículo una vez notificados. “Surge mucho que cuando vamos a hacer la segunda verificación, el vehículo ya no se encuentra en la calzada”, comentó.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, señaló que la playa de secuestro tiene cupo limitado, aunque se reorganizó un sector específico para este programa. Además, anticipó una medida clave para liberar espacio: “Lo que se viene próximamente es una compactación masiva de motos y vehículos. Es un trabajo coordinado que estamos haciendo para poder ir sacando vehículos y, a la vez, volver a ingresar principalmente para este tipo de programa”.

El operativo comenzó esta semana y se intensificará progresivamente. “La idea es ir aumentando la frecuencia semana tras semana para lograr el retiro de la totalidad de los autos, entendiendo que Guaymallén es grande y tiene distintos puntos alejados, principalmente en la zona este del departamento, donde hay mayor concentración”, concluyó.

