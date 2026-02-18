Show imperdible en el teatro Independencia: Los Cumpas, Tano Robles y Lisandro Bertín actúan este sábado

El teatro Independencia recibirá un show de humor, canciones y anécdotas con estos tres referentes de la cultura mendocina.

La cultura mendocina está de fiesta. El espectáculo “Pa’ qué se juntan?” llegará a Mendoza este sábado 21 de febrero, a las 21.30, con una propuesta que combina humor, música y tradición popular. La función tendrá lugar en la Teatro Independencia (Espejo y Chile, Ciudad).

¿El show? Sobre el escenario se reunirán Los Cumpas, Sergio “Tano” Robles y Lisandro Bertín, importantes tres referentes mendocinos muy queridos por el público, que se juntan para ofrecer una noche cargada de anécdotas, canciones y situaciones cotidianas que apelan a la identidad cultural y al humor cercano. El espectáculo propone un encuentro distendido, pensado para disfrutar en familia y reencontrarse con artistas de amplia trayectoria.