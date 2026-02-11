Orquesta Barroca de Mendoza presenta Boleros Sinfónicos - Especial San Valentín

Un concierto especial para celebrar el amor con grandes clásicos del bolero y la canción romántica. Ya están las entradas a la venta para el evento que tendrá lugar este sábado 14 de febrero, a las 21 h en el teatro Independencia.

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, presenta “Boleros Sinfónicos - Especial San Valentín”, un concierto especialmente concebido para celebrar el amor. La cita será el sábado 14 de febrero a las 21 h, en el Teatro Independencia (Chile 1182, Cdad.). Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entradaweb.com.ar. Una noche única para dejarse llevar por la emoción, la nostalgia y la fuerza eterna de las canciones que marcaron generaciones.

Un recorrido sinfónico por los grandes clásicos del amor En esta velada especial, la Orquesta Barroca de Mendoza propone un viaje emocional a través de los grandes clásicos del bolero y la canción romántica, con versiones sinfónicas que realzan la profundidad y la belleza de cada obra. El repertorio recorre autores e intérpretes que marcaron época, desde Armando Manzanero y Luis Miguel hasta Frank Sinatra y Édith Piaf, y contará con la participación de artistas invitados que aportarán una sensibilidad especial a una noche pensada para celebrar el amor.

Orquesta Barroca de Mendoza Sobre la Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza fue fundada en febrero de 2017 como un espacio de formación y desarrollo para estudiantes avanzados interesados en la interpretación de la música barroca. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras que van desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner, así como propuestas sinfónicas de distintos estilos y épocas.

En los últimos años, la orquesta alcanzó una gran repercusión a partir de conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial, como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. Durante 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en destacados escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia en la escena cultural.