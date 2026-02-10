10 de febrero de 2026 - 13:28

Quién fue San Valentín y por qué el 14 de febrero es el Día de los Enamorados

La celebración está envuelta en el misterio y la leyenda, con múltiples relatos sobre la identidad de San Valentín y los motivos de su canonización.

Este es el origen de San Valentín y el Día de los Enamorados.

Por Alejo Zanabria

El origen de San Valentín

San Valentín de Roma es el nombre que comparten tres santos mártires de la antigüedad. La historia más difundida se refiere a un sacerdote que vivió en el siglo III y que fue ejecutado el 14 de febrero del año 269 por orden del emperador Claudio II, conocido como "el Gótico".

Según la tradición, este sacerdote desafío las órdenes imperiales al casar en secreto a jóvenes soldados romanos, a quienes se les había prohibido contraer matrimonio. Claudio II consideraba que los solteros eran mejores soldados, por lo que dictó una norma para evitar que formaran familias. Al descubrir la desobediencia de Valentín, el emperador ordenó su decapitación.

Otro relato lo asocia con un obispo de la ciudad de Interamna (actual Terni, Italia), cuyos restos se conservan en la basílica que lleva su nombre. Existe también la figura de un tercer Valentín, un obispo de Recia, venerado en Alemania.

La evolución de la festividad

La festividad de San Valentín fue establecida por primera vez el 14 de febrero del año 494 por el papa Gelasio I. No obstante, en 1969, el Concilio Vaticano II eliminó la festividad del calendario litúrgico oficial debido a la falta de evidencia histórica sólida sobre la existencia y los hechos de San Valentín. A pesar de ello, su celebración se mantiene en muchas parroquias locales y en la tradición popular.

El vínculo entre San Valentín y el amor romántico se popularizó en la Edad Media, especialmente en Francia e Inglaterra, donde se creía que el 14 de febrero marcaba el inicio de la temporada de apareamiento de los pájaros. Poetas como Geoffrey Chaucer ayudaron a cimentar esta asociación a través de sus escritos.

