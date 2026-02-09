Huentala Wines celebra San Valentín con descuentos que enamoran

Febrero es el mes del amor y Huentala Wines acompaña la fecha más romántica del año con una acción especial que combina vinos emblemáticos, espumantes protagonistas y beneficios exclusivos. Con motivo de San Valentín , la bodega del Grupo Huentala lanzó una promoción por tiempo limitado para transformar los encuentros en ocasiones memorables.

Vigente entre el 5 y el 15 de febrero de 2026 , la propuesta incluye dos boxes edición especial que reúnen etiquetas seleccionadas de la línea Sombrero y Gran Sombrero para compartir, regalar y disfrutar sin excusas.

1 botella de Gran Sombrero Chardonnay

1 botella de Gran Sombrero Cabernet Sauvignon

1 botella de Gran Sombrero Cabernet Franc

1 botella de Gran Sombrero Malbec

2 botellas de espumante Sombrero Extra Brut Rosé de Pinot Noir

Precio regular: $110.000 / Precio promocional San Valentín: $77.000.-

El envío es sin cargo en Ciudad de Mendoza y Capital Federal.

Dónde comprar:

La promoción aplica para ventas directas a través de la tienda online de Huentala Wines, el Wineshop de Huentala Hotel (Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza) y el Wineshop de Huentala Wines en Valle de Uco (Camino Estancia Silva s/n, Gualtallary, Tupungato, Mendoza).

Más info sobre Huentala Wines:

Redes Sociales: IG @huentalawines / Facebook: /HuentalaWines / Linkedin: /HuentalaWines / Tienda: https://store.huentalawines.com / www.huentalawines.com

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es un grupo empresario mendocino comprometido en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirado en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; en la industria vitivinícola con Huentala Wines; en gastronomía con Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; Acequias Restaurant, Devas Bar y Jacarandá Garden Bar; y en hospitalidad y entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.

Más información: www.grupohuentala.com.ar