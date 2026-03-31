SUPRA la solución alimenticia en la Fiesta Nacional de la Vendimia

La empresa mendocina prestó sus servicios en actividades oficiales del calendario vendimial 2026, como la Bendición de los Frutos y el Paseo Federal llevados a cabo en el Departamento de Lavalle y el Acto Central en el Teatro griego Frank Romero Day, reafirmando su posicionamiento en la gestión de servicios de gran escala.

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Durante 15 días de trabajo continuo, SUPRA desplegó un operativo integral que incluyó la producción y distribución de más de 10.470 raciones , con un sistema de 10 menús diferentes por día , incluyendo 5 frías y 5 calientes, especialmente diseñados para atender distintos requerimientos nutricionales.

En jornadas de alta exigencia, como las desarrolladas en el Teatro Frank Romero Day, se alcanzaron picos de hasta 1.470 viandas en un solo día , destinadas a artistas, técnicos y equipos de producción.

El operativo contó con un equipo de 30 personas, más el personal administrativo, liderado por Sofía Olivares, Jefa de Alimentación; Robert Gutiérrez, Jefe de Calidad; Axel Rinaldi y Andrés Noello en la coordinación, trabajando bajo un esquema de turnos rotativos durante las 24 horas, y con logística propia de transporte refrigerado, lo que permitió garantizar la cadena de frío y la trazabilidad de los alimentos en cada etapa del proceso.

Además, la empresa tuvo a su cargo la alimentación durante la convivencia de las reinas vendimiales, realizada en el Hotel Fuentemayor. En este contexto, se brindaron 948 raciones completas con menús diseñados por el Chef de Supra Leandro Farina , incluyendo entrada, plato principal y postre, ofreciendo un servicio personalizado y con opciones adaptadas a dietas especiales como celíacos, diabéticos, veganos y vegetarianos.

Durante este periodo, SUPRA duplicó su capacidad productiva en planta, alcanzando un volumen de hasta 3.500 raciones diarias, siempre bajo estrictos estándares de calidad e inocuidad alimentaria. Según informaron desde la empresa, no se registraron desvíos de calidad durante toda la operación.

En paralelo, y ante la cancelación de una de las jornadas previstas, la compañía coordinó junto a la Dirección de Cuidados Alternativos de la Provincia la donación de 1.470 viandas a 27 comedores, reafirmando una vez más su compromiso social en el territorio.

Con esta nueva participación, SUPRA consolida su experiencia en la planificación y ejecución de servicios gastronómicos de alta complejidad, posicionándose como un actor clave en la cobertura de eventos de gran magnitud en Mendoza.

Para más información, las empresas e instituciones interesadas en los servicios de SUPRA pueden comunicarse con el Customer Service al WhatsApp +54 9 261 534 3764 o visitar www.supra.com.ar